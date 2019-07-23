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《天氣之子》3天賣破4.8億！首周票房超越《你的名字》

記者吳孟庭／綜合報導

日本動畫導演新海誠最新作品《天氣之子》上週五（19日）於日本正式上映，3天便狂吸16億日幣票房（約台幣4.8億），超越前部巨作《你的名字》，上映後更衝上社群網路熱議話題，網友評論：「最棒的觀影體驗，最後30分鐘大爆哭。」而台灣也預計在9月播映。

▲《天氣之子》劇照。（圖／車庫娛樂提供）

▲《天氣之子》首周票房破4.8億。（圖／車庫娛樂提供）

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《天氣之子》日本上映首周末傳來捷報，3天共累計115萬9020觀影人次，票房已突破16億4380萬日幣（近台幣4.8億），超越《你的名字》開賣首周票房成績近30%！網友好評不斷，「RADWIMPS的音樂太厲害了，搭配畫面真是無懈可擊！」、「比起《你的名字》，《天氣之子》帶入不少社會議題發人省思。」、「最棒的觀影體驗，最後30分鐘大爆哭。」

▲《天氣之子》劇照。（圖／車庫娛樂提供）

▲《天氣之子》劇照。（圖／車庫娛樂提供）

此外，《一屍到底》導演上田慎一郎也在首日觀賞完畢後，立刻於推特上大推《天氣之子》是部「純淨無瑕的最高傑作」。日本媒體大膽預測《天氣之子》票房破百億只是時間問題，若能順利達成此目標，新海誠將成為繼宮崎駿後，日本影史上第二位連兩部作品破百億票房的導演！（你的名字最終票房為250億日幣）

▲《天氣之子》劇照。（圖／車庫娛樂提供）

▲《天氣之子》劇照。（圖／車庫娛樂提供）

《天氣之子》講述高一生帆高（醍醐虎汰朗 配音）離開位在離島的家鄉，獨自一人來到東京，拮据的生活迫使他不得不找份工作，最後來到一間專門出版奇怪超自然刊物的出版社擔任寫手。東京開始下起連日大雨，帆高邂逅了與弟弟相依為命、不可思議的美少女陽菜（森七菜配音），「等等就會放晴了喔」陽菜這樣告訴著帆高，不久，頭頂的烏雲逐漸散去，耀眼的陽光灑落街道，原來，陽菜擁有「改變天氣」的奇妙能力。《天氣之子》將於9月12日全台上映。

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天氣之子, 新海誠, 你的名字, 日韓風

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