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混血直播正妹15歲來台！　唱偶像劇主題曲...錄音狂放屁

▲▼郭雅茹演唱戲劇主題曲 。（圖／17 mediia）

▲郭雅茹演唱戲劇主題曲 。（圖／17 mediia）

記者盧薇淩／台北報導

17 Media首度媒合旗下直播主和偶像劇，為素人直播主郭雅茹Moana爭取到演唱偶像劇《一起幹大事》片尾曲，更創下台劇首例，首度由直播主擔綱演唱偶像劇片尾曲。台越混血的主郭雅茹15歲獨自來台北追夢並讀演藝學校，最後在線上歌唱比賽脫穎而出，她透露第一次進入錄音室時緊張到胃脹氣，飆高音時忍不住一直放屁，笑翻製作團隊。

在越南出生的郭雅茹是台越混血，國小就跟隨父母離開越南，她表示，「小時候很常參加宜蘭當地的廟會活動，因為只要上台唱歌就能會得一盒肥皂，可以幫家裡減輕開銷，也因緣際會的愛上唱歌和表演。」不過15歲隻身北上就讀演藝學校，積極找尋各種能實現夢想的機會，卻屢屢碰壁，後來在直播間裡用音樂交朋友，獲得了許多粉絲的支持與鼓勵，也順利找到演唱機會。

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▲▼郭雅茹演唱戲劇主題曲 。（圖／17 mediia）

▲偶像劇首度找直播主演唱主題曲 。（圖／17 mediia）

由於郭雅茹是完全的素人，錄製歌曲時，公司找來資深音樂製作人很有耐心地給予貼身訓練和指導，並適時引導她的唱腔與情感。她也分享第一次錄音的有趣經驗，「因為我只要一緊張就會胃脹氣而想放屁，使我唱到很多高音時都在放屁，當下很怕製作人聽到，但又不能控制自己！」她也開玩笑要大家仔細聆聽，尋找被收錄進歌曲中的放屁聲。
 
偶像劇《一起幹大事》由李㼈、苗可麗和邱宇辰攜手演出，片尾曲《想到你的可愛》以清新俏皮的方式，詮釋在戀愛時的心情，搭配郭雅茹陽光活潑的歌聲與洋溢少女色彩的歌詞，彷彿將聽眾帶回學生時代，重溫當年夏日的青春戀情。

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