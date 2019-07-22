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中台灣影視基地「造浪池超逼真」　監製＋導演嚇呆狂點頭：台灣可以拍船難、海盜片了

記者洪文／台中報導

台中砸7.93億在霧峰蓋一座「中台灣影視基地」，擁有拍攝李安《少年Pi的奇幻漂流》的「全亞洲唯一」造浪池，22日上午舉行營運移轉開幕典禮。參觀完之後，監製李烈說：「火車還可以做請傾斜，以後可以拍深海戲，譬如說《美人魚》，只要搭景，再放水就可以了！」監製葉如芬說：「終於可以拍船戲了，不用在海邊緊張兮兮！」而《我們與惡的距離》導演林君陽表笑說：「以後會出現有時代性的歷史題材，如劉銘傳建鐵路、鄭成功海盜王國。」

▲▼中台灣影視基地，造浪池、六軸壓力動力平台、Luminys訂製燈具。（圖／中影八德提供）

▲中台灣影視基地。（圖／中影八德提供，以下同）

中影八德林坤煌總經理表示，李安2010年來台中拍攝《少年Pi的奇幻漂流》，他當時拜訪就見識好萊塢拍攝特效電影的精緻與不易，「很高興這個亞洲唯一符合好萊塢規格的造浪池被保留下來，並由中影八德公司經營。」他表示中影八德將中台灣影視基地定位為「水特效拍攝基地」，3.12公頃基地除了依原始規格保留李安「少年Pi造浪池」，並增建專為水底拍攝設計「7米深水池」，及3個全台最大16米攝影棚。

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▲▼中台灣影視基地，造浪池、六軸壓力動力平台、Luminys訂製燈具。（圖／中影八德提供）

台中市政府出資約7.93億，於霧峰區佔地3.12公頃的基地共花628天建設「中台灣影視基地」，為台灣首座公辦民營影視專業製片場，包含李安「少年PI的奇幻漂流」人工造浪池、深水池、2座全國最大的室內收音攝影棚、1座中型攝影棚等設施，並透過促參招商程序引進中影八德股份有限公司進駐，預計將以「水拍攝、特效拍攝」做為影視基地發展亮點，搭配產學合作及影視人才培育和在地服務，提供更完善、專業的影視拍攝支援，為台灣影視產業帶來更多可能性。

▲▼中台灣影視基地，造浪池、六軸壓力動力平台、Luminys訂製燈具。（圖／中影八德提供）

開幕活動中，導演李安特別錄製一段影片致意。他回憶：「十年前願望就是讓台灣中部擁有一座影棚，當時就在台中水湳機場初步規劃」，後來剛好他要拍《少年PI的奇幻漂流》就將這兩者結合在一起，「機棚做攝影棚，機場外當影城，挖水池找美國團隊設計造浪池，而這製作造浪公司又剛好在台中！」

李安坦言，當時很感動，「台灣麻雀雖小五臟俱全，而且都是在世界上非常先進。」他認為只是需要有人將他們撮合在電影上，當初在水楠機場就像電影烏托邦，希望能延續下來，多虧胡市長到林市長都很支持而搬到現址；他謝謝大家讓《少年PI》技術、人才到設備都能整合到台中建立基地，「對台灣電影工業跟環境是非常好的事情，希望這基地新家能夠讓台灣電影甚至世界的電影都來這裡拍攝。」

▲▼中台灣影視基地，造浪池、六軸壓力動力平台、Luminys訂製燈具。（圖／中影八德提供）

曾任中影製片廠廠長的王童導演，很高興中影又建立一座新影視基地，「能將造浪池重建很了不起，而且讓台灣技術人才有地方發展，台灣要更多加強創作力」，他笑說好劇本很重要，看了場地也許能激發大家創作靈感；剪接師廖慶松則希望影視基地能讓中台灣相關產業與學校都能受益，不用特別來到台北就能製作特效電影，而且台中天氣好最適合外景趕拍，他笑說造浪池「最適合拍些海戰題材，最近似乎聽到魏導三部曲就要拍海戰。」

▲▼中台灣影視基地，造浪池、六軸壓力動力平台、Luminys訂製燈具。（圖／中影八德提供）

參觀完整個園區之後，監製李烈驚喜地向記者朋友分享，這裡每個地方都很完善，具備劇組辦公室還有服裝間、演員化妝間，「完全標準，有時候參觀攝影棚要這個沒那個，這是完整的設施，台北根本沒有，而且化妝間還有分一線演員、二線演員、三線演員，規畫的非常好！」她更誇讚園區中的劇組宿舍也想得很周到，還有洗衣機、烘乾機等，對美術組來說很重要，「在台灣拍片這麼久，到台中有這樣的影視基地，多了一個選擇！」

對於新技術設備的引進，監製李烈表示以後拍片不用擔心場景安排問題，「編劇寫故事空間會更開闊，我們開發劇本的時候不會怕限制，可以盡情發揮想像。火車還可以做請傾斜，還可以拍深海戲，譬如說「美人魚」，只要搭景，再放水就可以了！」

▲▼中台灣影視基地，造浪池、六軸壓力動力平台、Luminys訂製燈具。（圖／中影八德提供）

監製葉如芬形容剛剛參觀時自己就像「小孩子進大觀園」，像是輪船出海、漁船翻覆甚至海底的戲，造浪池都可以拍出真正的浪，不用擔心人身安全。她笑說：「終於可以拍船戲了，不用在海邊緊張兮兮！剛剛只是最基本的，火車、飛機、船，所有能動的都能用機器拍出來，拍片在寫劇本的時候，空間更大啊，以前怕拍不出來，很貴！現在來這邊拍就好了，類型片都可以拍了！」

曾經手多部跨國製作如《露西》的監製李耀華也是特別為造浪池與片場而來，「尤其是動力平台，以前拍《痞子英雄》當時找遍台灣都不夠大，想知道它能夠承載多重？」

《老大人》監製唐在揚也表示期待好久，這次下來就是為看這場地，手邊已經有拍攝計畫希望打造一艘船景使用這場地，「專業設備與亞洲唯一造浪池，無論哪部分都是拍攝不可缺的一環。」

▲▼中台灣影視基地，造浪池、六軸壓力動力平台、Luminys訂製燈具。（圖／中影八德提供）

《粽邪》監製鄒介中、《狂徒》導演洪子烜正籌備新作《96分鐘》，8成內容以高鐵為題材，特地來觀摩油壓動感平台與其他新設備看有沒有機會使用。監製鄒介中表示：「有了這些硬體，發展故事或劇本就不用閃閃躲躲。」導演洪子烜笑說，寫過劇本描寫被囚禁人類要駕船逃離海島，「這場地就很有幫助，畢竟可以打光而且安全。」

導演瞿友寧表示以後不用土法煉鋼，拍片想像空間更大，不只翻船船難災難片，還有更多可能性像《寄生上流》下雨淹水場景、《羅馬》最後一個鏡頭，但他笑說「要請中影價格算便宜點」。

《我們與惡的距離》導演林君陽表示台灣電影以往拍攝受限資源有限，常常該棚拍卻面臨困境只能實拍，影視基地出現是解套。他笑說：「以後會出現有時代性的歷史題材，如劉銘傳建鐵路、鄭成功海盜王國。」

而《甜蜜殺機》導演連奕琦表示台灣環海但海的題材卻相對少，因為劇組很難出海拍攝，現在劇本可以勇敢嘗試，「有攝影棚就可以技術支援，不需實景，甚至能大膽拍攝像《水底情深》。」

【硬體設備】

（一）造浪池

「中台灣影視基地」耗資1.2億台幣遷移並依原始規格重設李安當年拍攝「少年Pi造浪池」，在12部各150匹馬力真空造浪機運作下，6300公噸總水量在12個筏門七段調節下預計可造出上千種海浪效果，至今依是「亞洲唯一」拍攝用專業造浪池，連大陸各大影視基地也沒有。

▲▼中台灣影視基地，造浪池、六軸壓力動力平台、Luminys訂製燈具。（圖／中影八德提供）

（二）7米深水池

「中台灣影視基地」增建專為水底拍攝設計的「7米深水池」，總水量亦高達2800公噸；另外，更有3個全台最大16米挑高攝影棚以符合特效拍攝需求，更建置「電動天車」以保護燈光人員安全，使用遙控器就可操作調整。

▲▼中台灣影視基地，造浪池、六軸壓力動力平台、Luminys訂製燈具。（圖／中影八德提供）

（三）六軸壓力動力平台

其中，在硬體設備的搭配與經營規畫上，中影八德也盡可能還原《少年Pi的奇幻漂流》其他設備：其中包含添購模仿各式交通工具移動的「六軸油壓動力平台」，就是《少年Pi的奇幻漂流》拍攝小船角色特寫時所使用設備；同時並找台灣廠商設定建置，以利未來能依照每部片不同需求進行設定調整。通常，這些設備應是由劇組自行打造，但中影此次建置基本組，就是希望能夠降低劇組的拍攝成本，增加台灣影視製作類型題材的可能性。

▲▼中台灣影視基地，造浪池、六軸壓力動力平台、Luminys訂製燈具。（圖／中影八德提供）

（四）《玩命關頭》採用的Luminys訂製燈具

同時，中影更引進符合國際規格的攝影機械手臂，並於去年代理獲得奧斯卡與艾美肯定的全球最大單一燈具廠商「Luminys」。為《玩命關頭》、《駭客任務》等大型特效電影所採用的Luminys訂製燈具最高可到200K，甚至符合美國軍規攝影、奧運直播使用。這些國際規格設備都為水特效拍攝帶來更多可能。

▲▼中台灣影視基地，造浪池、六軸壓力動力平台、Luminys訂製燈具。（圖／中影八德提供）

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