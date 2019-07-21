記者陳芊秀／綜合報導

泰國男星朋抔里拉塔納卡鄒（Tor Thanapob‧小名Tor）因主演《新鐵石心腸》人氣狂飆，戲裡扮演霸道總裁，高冷氣場電翻無數女性觀眾，沒想到戲一殺青就剃髮出家，消息衝擊不少粉絲。他消失螢光幕1個多月，21日出席第10屆皇家戲劇獎頒獎禮，也是首度在公開場合現身，立刻成為鎂光燈捕捉的焦點。

▲《新鐵石心腸》男主角Tor因戲人氣再飆升。（圖／翻攝自IG／One31、Tor Thanapob）

Tor於6月13日接受剃度儀式出家，原本霸道總裁的髮型、眉毛全剃光，並低調在佛寺中修習佛法，持續15天短期修行後，便還俗返家，除了IG更新近況，並未公開現身，早前傳出要等到8月才正式回歸演藝圈。他因主演《羽你同行》勇奪皇家戲劇獎第9屆視帝，2019年又憑《酒店風雲》入圍第10屆電視劇男配角，21日現身頒獎禮，和同劇演員一起走星光大道，頂著平頭新髮型，加上黑色雙排扣西裝，內搭白襯杉，領口繫上黑色蝴蝶結，185公分高挑身材在人群中相當顯眼。

請繼續往下閱讀...

▲Tor於6月13日剃髮出家，短期修行15天還俗。（圖／翻攝自臉書／Nadao Bangkok）

除此之外，Tor在後台還和爆紅小童星Rungrada拍合照，照片無P圖更驗證帥氣五官，超萌同框羨煞大批網友！短短１小時就湧入上萬則留言狂讚「太可愛了」、「收下我的愛心」還有粉絲趁機告白「我愛你」，根據最新曝光的網路流量排行榜，他的IG因《新鐵石心腸》爆紅效應，粉絲從3月的180萬大漲至現在的260萬，6月份漲粉速度僅次於隸屬韓團「BLACKPINK」的Lisa、《吹落的樹葉》女主角平采娜（Baifern），以及韓團「GOT7」的BamBam。

▲Tor因演出《羽你同行》自閉症哥哥一角，奪下第9屆皇家戲劇獎視帝。（圖／翻攝自泰網）

▲Tor主演《新鐵石心腸》人氣再飆升。（圖／翻攝自泰網）

▲Tor（後排左5）憑《酒店風雲》入圍第10屆皇家戲劇獎最佳男配角，和劇組一起出席頒獎禮。（圖／翻攝自推特／Nadao Bangkok）

▲Tor後台同框小童星。（圖／翻攝自IG／inter_rungrada）