《上氣》男主角劉思慕是誰？「一流名校學霸」靠1個簡單方法⋯讓漫威找上他

記者洪文/綜合報導

漫威工作室21日宣布首部華人英雄電影《上氣》(暫譯,Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),男主角由加拿大華裔演員劉思慕(Simu Liu)演出。網友起底他的身分背景,不只是畢業於一流大學的學霸,私底下更有著精壯結實的身材以及武術訓練背景,雖然他在亞洲或是好萊塢都不算有名,但他似乎靠了1個簡單方法讓漫威找上他。

▲《上氣》男主角劉思慕。



劉思慕在發表會上先用中文介紹自己:「我自我介紹一下,我的名字是劉思慕,我是哈爾濱出生、多倫多長大的,今天我非常感謝漫威給了我這個機會,扮演上氣。」在主持人提醒之下,他隨後改用英文透露,其實他上周日才在紐約試鏡,周二確定選上,今天就被宣布擔任《上氣》男主角站在台上,「一切都不可思議!」

▲《上氣》男主角劉思慕。



由於劉思慕在亞洲並沒有什麼作品,在好萊塢也不算有名,《上氣》選角一出令許多網友相當驚訝,跑去他的推特、Instagram找出一些蛛絲馬跡,便發現他其實在去年12月在推特發文TAG漫威工作室毛遂自薦:「OK,漫威工作室,我們要聊一下《上氣》嗎?」沒想到7個月之後真的被通知試鏡,並且被選為男主角。

▲劉思慕1年前在推特Tag漫威工作室,推薦自己可以演《上氣》男主角。



事實上,劉思慕1989年出生於大陸哈爾濱,5歲隨家人移民加拿大,畢業於加拿大一流名校西安大略大學商學院(Richard Ivey School of Business),該校是加拿大第一名校,與美國哈佛大學齊名。他原本在一家頂尖的會計事務所任職,工作1年後便離職,2012年轉戰演藝圈,一開始演出多個名不經傳的跑龍套角色,2016年演出美劇《金氏便利店》(Kim’s Convenience)才打開知名度,並在2017年美劇《即刻救援》(Taken)擔任主要角色。

▲《上氣》男主角劉思慕。



漫畫中「上氣」首度出現在1973年《Special Marvel Edition》第15期中,由Steve Englehart和Jim Starlin創作出,為反派傅滿洲的兒子,生長環境與世隔絕,從小就接受武術訓練,無論是雙截棍還是劍都難不倒他,剛開始為父親執行任務,後來知道父親是個壞蛋後,便決定起身對抗。

▲《上氣》男主角劉思慕與林書豪是朋友。



《上氣》由曾與「驚奇隊長」布麗拉森合作《她和她的小鬼們》的日裔美籍導演德斯汀克雷頓(Destin Cretton)擔任導演,《神力女超人1984》、《蜘蛛人:新宇宙》華裔美籍編劇大衛卡拉哈姆(Dave Callaham)撰寫劇本。男主角「上氣」為加拿大華裔演員劉思慕(Simu Liu),大反派「滿大人」由金馬影帝梁朝偉飾演,還有《瘋狂亞洲富豪》美籍中韓混血女星奧卡菲娜(Awkwafina)也將演出,故事將與《鋼鐵人》漫畫中的「十環幫」有關。

《上氣》預計在2021年2月12日農曆春節假期上映。