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《上氣》男主角劉思慕是誰？「一流名校學霸」靠1個簡單方法⋯讓漫威找上他

記者洪文／綜合報導

漫威工作室21日宣布首部華人英雄電影《上氣》（暫譯，Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），男主角由加拿大華裔演員劉思慕（Simu Liu）演出。網友起底他的身分背景，不只是畢業於一流大學的學霸，私底下更有著精壯結實的身材以及武術訓練背景，雖然他在亞洲或是好萊塢都不算有名，但他似乎靠了1個簡單方法讓漫威找上他。

▲▼《上氣》男主角劉思慕。（圖／翻攝自Instagram／Simu Liu）

▲《上氣》男主角劉思慕。（圖／翻攝自Instagram／Simu Liu）

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劉思慕在發表會上先用中文介紹自己：「我自我介紹一下，我的名字是劉思慕，我是哈爾濱出生、多倫多長大的，今天我非常感謝漫威給了我這個機會，扮演上氣。」在主持人提醒之下，他隨後改用英文透露，其實他上周日才在紐約試鏡，周二確定選上，今天就被宣布擔任《上氣》男主角站在台上，「一切都不可思議！」

▲▼《上氣》男主角劉思慕。（圖／翻攝自Instagram／Simu Liu）

▲《上氣》男主角劉思慕。（圖／翻攝自Instagram／Simu Liu）

由於劉思慕在亞洲並沒有什麼作品，在好萊塢也不算有名，《上氣》選角一出令許多網友相當驚訝，跑去他的推特、Instagram找出一些蛛絲馬跡，便發現他其實在去年12月在推特發文TAG漫威工作室毛遂自薦：「OK，漫威工作室，我們要聊一下《上氣》嗎？」沒想到7個月之後真的被通知試鏡，並且被選為男主角。  

▲《上氣》男主角劉思慕。（圖／翻攝自Twitter／Simu Liu）

▲劉思慕1年前在推特Tag漫威工作室，推薦自己可以演《上氣》男主角。（圖／翻攝自Twitter／Simu Liu）

事實上，劉思慕1989年出生於大陸哈爾濱，5歲隨家人移民加拿大，畢業於加拿大一流名校西安大略大學商學院（Richard Ivey School of Business），該校是加拿大第一名校，與美國哈佛大學齊名。他原本在一家頂尖的會計事務所任職，工作1年後便離職，2012年轉戰演藝圈，一開始演出多個名不經傳的跑龍套角色，2016年演出美劇《金氏便利店》（Kim’s Convenience）才打開知名度，並在2017年美劇《即刻救援》（Taken）擔任主要角色。

▲《上氣》男主角劉思慕。（圖／翻攝自Instagram／Simu Liu）

▲《上氣》男主角劉思慕。（圖／翻攝自Instagram／Simu Liu）

漫畫中「上氣」首度出現在1973年《Special Marvel Edition》第15期中，由Steve Englehart和Jim Starlin創作出，為反派傅滿洲的兒子，生長環境與世隔絕，從小就接受武術訓練，無論是雙截棍還是劍都難不倒他，剛開始為父親執行任務，後來知道父親是個壞蛋後，便決定起身對抗。

▲《上氣》男主角劉思慕。（圖／翻攝自Instagram／Simu Liu）

▲《上氣》男主角劉思慕與林書豪是朋友。（圖／翻攝自Instagram／Simu Liu）

《上氣》由曾與「驚奇隊長」布麗拉森合作《她和她的小鬼們》的日裔美籍導演德斯汀克雷頓（Destin Cretton）擔任導演，《神力女超人1984》、《蜘蛛人：新宇宙》華裔美籍編劇大衛卡拉哈姆（Dave Callaham）撰寫劇本。男主角「上氣」為加拿大華裔演員劉思慕（Simu Liu），大反派「滿大人」由金馬影帝梁朝偉飾演，還有《瘋狂亞洲富豪》美籍中韓混血女星奧卡菲娜（Awkwafina）也將演出，故事將與《鋼鐵人》漫畫中的「十環幫」有關。

《上氣》預計在2021年2月12日農曆春節假期上映。

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