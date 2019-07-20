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孫德榮爆5566解散原因是「他」　氣天團7年「不團結」自斷爆紅路

記者陳芊秀／綜合報導

知名經紀人孫德榮曾開創「喬傑立」，捧紅5566、七朵花等超人氣團體。他近日被問起天團5566解散一事，直言：「為什麼這麼不團結？」首曝5成員溝通內幕。

▲孫德榮新書記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫德榮捧紅5566成天團，親曝內幕。（圖／記者林敬旻攝）

據《三立新聞網》報導，孫德榮推出眾多偶像團體，當時隸屬「5566」的王少偉提出加入「183CLUB」，他認為對方是想要當老大，「因為他在5566當不了頭啊！」而天團「5566」爆紅全台，在巔峰期一年狂撈4億多台幣，後來成員各分東西，對此他感嘆「為什麼不團結？」

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▲▼孫德榮談5566解散，「為什麼不團結？」（圖／翻攝自臉書／王少偉）

▲孫德榮指王少偉「5566當不了頭啊」，答應對方同時加入「183CLUB」。（圖／翻攝自臉書／王少偉）

「5566」由孫協志、王仁甫、王少偉、許孟哲、彭康育（小刀）成軍，2002年出道後走紅7年，後來彭康育舊傷復發率先退團，剩下4人各自單飛不解散。該團2015年合體失敗，演唱會破局，當時王少偉堅持拍戲並未配合排練，2016年難得為第51屆金鐘獎合體走星光大道，這也是5人難得合體，不過頒獎禮的歌曲表演仍是少了王少偉。

▲▼5566合體現身第51屆金鐘獎星光大道。（圖／資料照／攝影中心）

▲5566罕見5人合體，現身第51屆金鐘獎星光大道。（圖／資料照／攝影中心）

孫協志、王仁甫、許孟哲2016年起共同主持綜藝《飢餓遊戲》，彭康育特別現身錄影，再度喚醒粉絲回憶殺。「5566不能亡」成為台灣網路流行語，該團一直被敲碗合體開唱，終於在2019年2月實現，該團以「4缺1」模式登上小巨蛋開演唱會，吸引大批歌迷朝聖。

▲▼5566單飛不解散，孫協志、王仁甫、許孟哲主持綜藝《飢餓遊戲》。（圖／翻攝自臉書／飢餓遊戲）

▲5566單飛不解散，孫協志、王仁甫、許孟哲主持綜藝《飢餓遊戲》。（圖／翻攝自臉書／飢餓遊戲）

▲▼5566小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲5566以「4缺1」登小巨蛋開演唱會。（圖／記者張一中攝）

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