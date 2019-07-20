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任達華手術完成！　經紀公司幫報平安「曝最新傷況」

記者傅家妤／綜合報導

港星任達華20日出席大陸商業活動時，突遭陌生男子捅了一刀，痛捂左腹傷口、血流不止，消息傳出後，讓粉絲擔心不已。他的經紀公司稍早發出聲明，指任達華已完成腹部刀傷的手術，刀傷輕微觸及內臟，沒有傷及重要器官。

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▲▼任達華出席活動被捅。（圖／翻攝自微博）

▲任達華手術已經完成。（圖／翻攝自微博）

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根據香港媒體《東網on.cc》報導，任達華經紀公司英皇稍早發出聲明稿，透露任達華的手術已經結束，目前狀況已經穩定，而英皇的高層霍汶希（Mani）也在微博上替任達華報平安：「吉人自有天相，大家請放心。」

▲▼霍汶希。（圖／翻攝自微博／霍汶希）

▲霍汶希發文。（圖／翻攝自微博／霍汶希）

任達華遭刺傷、就醫畫面等在網路上瘋傳，他在台上被陌生男子捅了一刀，手捂左腹傷口，血流不止，後來在保安的護送下離場，上車前，他看著沾滿鮮血的手掌，口中不斷念著，「醫院、醫院！」驚險場面嚇壞眾人，隨後他在車上向好友求救的訊息也隨之曝光：「找人幫幫我，我現在因為在台上有一個發神經的朋友拿了把刀，朝我刺了一下，現在在流血，看看去哪家醫院，找人幫幫我才行。」情況讓人擔心。

▲任達華。（圖／翻攝自微博）

▲任達華遭刺傷後就醫影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自微博）

經紀公司第一時間已經出面回應：「華哥腹部及手指中刀，現正在醫院接受治療，情況穩定，請大家放心及多謝大家關心，有進一步消息會通知大家，一切要等醫院確定華哥情況安穩後才決定。」如今手術完成，英皇也隨即發表聲明幫他報平安，粉絲才得以放下心中大石。

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