作歌手、製作人都值得信任！每人的播放清單應該要擁有SUGA

文/多雲時晴

在偶像世界裡,陽光、積極、正向好像一個既定公式,牢牢地套在每個人身上,即使流淚也只能是幸福的,似乎容不下悲傷與憂鬱的空間。或許正因如此,BTS的SUGA(閔玧其)顯得很不一樣。

▲防彈少年團(BTS)成員SUGA。(圖/翻攝自BTS臉書)

在2016年,他以Agust D為名,發表首張同名Mixtape《Agust D》,並於其中揭露了自己內心最深層的傷疤:曾經的強迫症、社交恐懼症,以及必須帶著偶像身分的徬徨、恐懼。相較之下,雖然當時防彈少年團的作品早已觸及許多社會問題,但這張以個人身分發行的Mixtape,則更有力道地直接切入社會與生命最黑暗的底層,和所有閱聽者一同觀察成長蛻變的痕跡,這是一件非常不容易,同時需要極大勇氣的事。

▲SUGA以「Agust D」名義個人mixtape。(圖/翻攝自告示牌排房榜)

在《Agust D》中,SUGA向大眾說明了「唯有切開並直視傷口,才有接受與和解的可能。」近年來,SUGA的創作實力備受肯定,也與許多歌手展開合作計畫。漸漸地,他利用自身沉穩的特質與超齡的洞察力,讓音樂不僅是直視傷口的途徑,更進一步成為撫平傷口的良藥。因此,這次我想跳過《Agust D》強悍的直述方式,選擇介紹幾首由他參與製作或單獨演唱的歌曲,來瞭解這位突破偶像框架、充滿才華又獨特的「製作人」。

《申請曲》:撫平孤獨與煩悶的聲音

韓文所謂的「申請曲」就是「點播」的意思。李素羅是韓國非常著名的抒情女歌手,雖然早在1990年代便出道,但她的專輯產量卻相當低,正規專輯至今不到十張。然而,她仍以獨特的嗓音與高質量的音樂作品,長存於韓國歌壇。《申請曲》這首歌由Epik High成員Tablo製作,並邀請SUGA為這首歌曲演唱一段rap,這也是SUGA首次替其他歌手featuring。

若說李素羅的歌聲營造出一種孤獨、自我對話的氛圍,那麼SUGA的rap,則是用優美的字句,作為一種在情感世界遊走的導引:

「是啊我是某些人的春天 某些人的冬日

某個人的結束 某個人的開始

某個人的幸福 某個人的靈魂

偶爾是某個人的搖籃曲 偶爾是噪音」

在各種情感關係中,常常在尋找合適位置的過程中感到無比徬徨。於是,SUGA沉著地告訴聽眾,你可以是某個人生活的一角、朋友、家人、春天、冬日、結束、幸福、靈魂,更重要的是,你或許是這個人的結束,但你也可以作為另一個人的開始。

在每個疲憊,或暫時想休息、逃離的時候,這首歌曲總能給我許多思索的空間,因為不論站在哪個位置,都能感到被歌曲理解的感受,尤其當SUGA以氣音唱出最後一句:「無論何時 都成為你人生中的慰藉/務必偶爾依靠著我稍作休息」時,前面的冷靜訴說全都化為一種溫暖氛圍,給予人在情感關係中,重新找回包容及關懷的勇氣。

《If I Get Drunk Today》、《Eternal Sunshine》:作為「製作人」的綻放

一首歌曲能夠誕生,製作人是最關鍵的因素。他必須掌握每一個音符組成,為歌手調配出一個最合適的風格,激發出作品的最大能量。2017年,SUGA擔任SURAN《If I Get Drunk Today》這首單曲的作曲及製作人,這也是他首次為其他歌手製作歌曲。

而二人其實在SUGA的《Agust D》Mixtape中,以《so far away》合作過,因此《If I Get Drunk Today》在推出前早已召喚許多粉絲的期待。SURAN本身充滿迷幻感的嗓音,與「醉」這個主題非常契合,並在流暢的編曲與歌聲中,娓娓道出一位女生在感情中拉扯的心境。

至於《Eternal Sunshine》,SUGA同樣擔任作曲與製作人,為自己的偶像Epik High打造這首作品。這首收錄在Epik High《sleepless in ____》專輯中的歌曲,是面對熬夜或失眠的最好陪伴。SUGA為副歌:「Do you get lonely?/Sick with anxiety?/Can't trust nobody?/Well/same here.」塑造了一個極為洗腦的旋律,在一個看似平緩的節奏中,加入了許多深刻的記憶點。

從《If I Get Drunk Today》到《Eternal Sunshine》,可以發現SUGA製作的歌曲都非常適合夜晚,但並不是令人悲傷落淚的類型,而是能夠在孤獨中撫平寂寞的歌。

《We don't talk together》:期待已久的合作組合

七月七日,Heize發表新歌《We don't talk together》,而SUGA不僅負責製作全曲,也參與作詞、作曲的環節。在這之前,我已經期待這個合作組合非常久了。

▲HEIZE與SUGA合作新歌。(圖/翻攝自HEIZE臉書)

過去,我一直覺得他們在音樂中的共通性非常強烈。例如去年,Heize的《Jenga》這首歌曲,以疊疊樂形容搖搖欲墜的愛情,歌詞寫道:

「我們的愛情是比薩斜塔

準備結束這場遊戲吧

倒下時什麼都沒有

也不會成為焦點。」

也是去年,收錄在《Love Yourself 結 'Answer' 》專輯中的SUGA獨唱曲《Seesaw》,則是利用翹翹板比喻愛情的消逝與失衡:

「最終總有一人會從這裡

離開了才能結束

參雜著虛假,假裝為了對方著想

別再繼續下去了,現在要做個了結才行。」

不論是疊疊樂還是翹翹板,他們都以具體的事物來說明關於愛情的不安、搖擺,還有在複雜當中想要剪除亂麻的意志。

《We don't talk together》以充滿魔幻的前奏開頭,配上琅琅上口的副歌與Heize充滿個性的歌聲,訴說一段無法放下的感情。明確的節奏讓這首歌較前面幾首作品更適合白天,並適合在需要放鬆時服用,因為它能令人跟著節奏搖擺,而且Heize的聲音總能讓人聽到一種尊嚴與勇敢。

不管單戀熱戀還是失戀,不管在什麼樣的人生階段、情感關係中,每個人的播放清單都應該要擁有SUGA。歌手的工作是展現自己的特質,製作人的核心則是在挖掘別人的特質,並為歌手訂製最合適的發揮空間。兼具歌手、製作人身分且都備受肯定的SUGA,絕對值得所有聽眾的信任與喜歡。

