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作歌手、製作人都值得信任！每人的播放清單應該要擁有SUGA

癮韓 多雲時晴

白日是學院裡的文學研究生，夜晚是KPOP習舞者與聆聽者。在韓樂這塊海域..

文／多雲時晴

在偶像世界裡，陽光、積極、正向好像一個既定公式，牢牢地套在每個人身上，即使流淚也只能是幸福的，似乎容不下悲傷與憂鬱的空間。或許正因如此，BTS的SUGA（閔玧其）顯得很不一樣。

▲防彈少年團（BTS）成員SUGA以「Agust D」名義個人mixtape。（圖／翻攝自告示牌排房榜）

▲防彈少年團（BTS）成員SUGA。（圖／翻攝自BTS臉書）

在2016年，他以Agust D為名，發表首張同名Mixtape《Agust D》，並於其中揭露了自己內心最深層的傷疤：曾經的強迫症、社交恐懼症，以及必須帶著偶像身分的徬徨、恐懼。相較之下，雖然當時防彈少年團的作品早已觸及許多社會問題，但這張以個人身分發行的Mixtape，則更有力道地直接切入社會與生命最黑暗的底層，和所有閱聽者一同觀察成長蛻變的痕跡，這是一件非常不容易，同時需要極大勇氣的事。

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▲防彈少年團（BTS）成員SUGA以「Agust D」名義個人mixtape。（圖／翻攝自告示牌排房榜）

▲SUGA以「Agust D」名義個人mixtape。（圖／翻攝自告示牌排房榜）

在《Agust D》中，SUGA向大眾說明了「唯有切開並直視傷口，才有接受與和解的可能。」近年來，SUGA的創作實力備受肯定，也與許多歌手展開合作計畫。漸漸地，他利用自身沉穩的特質與超齡的洞察力，讓音樂不僅是直視傷口的途徑，更進一步成為撫平傷口的良藥。因此，這次我想跳過《Agust D》強悍的直述方式，選擇介紹幾首由他參與製作或單獨演唱的歌曲，來瞭解這位突破偶像框架、充滿才華又獨特的「製作人」。

《申請曲》：撫平孤獨與煩悶的聲音
韓文所謂的「申請曲」就是「點播」的意思。李素羅是韓國非常著名的抒情女歌手，雖然早在1990年代便出道，但她的專輯產量卻相當低，正規專輯至今不到十張。然而，她仍以獨特的嗓音與高質量的音樂作品，長存於韓國歌壇。《申請曲》這首歌由Epik High成員Tablo製作，並邀請SUGA為這首歌曲演唱一段rap，這也是SUGA首次替其他歌手featuring。

若說李素羅的歌聲營造出一種孤獨、自我對話的氛圍，那麼SUGA的rap，則是用優美的字句，作為一種在情感世界遊走的導引：
「是啊我是某些人的春天 某些人的冬日
某個人的結束 某個人的開始
某個人的幸福 某個人的靈魂
偶爾是某個人的搖籃曲 偶爾是噪音」

在各種情感關係中，常常在尋找合適位置的過程中感到無比徬徨。於是，SUGA沉著地告訴聽眾，你可以是某個人生活的一角、朋友、家人、春天、冬日、結束、幸福、靈魂，更重要的是，你或許是這個人的結束，但你也可以作為另一個人的開始。

在每個疲憊，或暫時想休息、逃離的時候，這首歌曲總能給我許多思索的空間，因為不論站在哪個位置，都能感到被歌曲理解的感受，尤其當SUGA以氣音唱出最後一句：「無論何時 都成為你人生中的慰藉／務必偶爾依靠著我稍作休息」時，前面的冷靜訴說全都化為一種溫暖氛圍，給予人在情感關係中，重新找回包容及關懷的勇氣。

《If I Get Drunk Today》、《Eternal Sunshine》：作為「製作人」的綻放
一首歌曲能夠誕生，製作人是最關鍵的因素。他必須掌握每一個音符組成，為歌手調配出一個最合適的風格，激發出作品的最大能量。2017年，SUGA擔任SURAN《If I Get Drunk Today》這首單曲的作曲及製作人，這也是他首次為其他歌手製作歌曲。

而二人其實在SUGA的《Agust D》Mixtape中，以《so far away》合作過，因此《If I Get Drunk Today》在推出前早已召喚許多粉絲的期待。SURAN本身充滿迷幻感的嗓音，與「醉」這個主題非常契合，並在流暢的編曲與歌聲中，娓娓道出一位女生在感情中拉扯的心境。

至於《Eternal Sunshine》，SUGA同樣擔任作曲與製作人，為自己的偶像Epik High打造這首作品。這首收錄在Epik High《sleepless in ____》專輯中的歌曲，是面對熬夜或失眠的最好陪伴。SUGA為副歌：「Do you get lonely?／Sick with anxiety?／Can't trust nobody?／Well／same here.」塑造了一個極為洗腦的旋律，在一個看似平緩的節奏中，加入了許多深刻的記憶點。

從《If I Get Drunk Today》到《Eternal Sunshine》，可以發現SUGA製作的歌曲都非常適合夜晚，但並不是令人悲傷落淚的類型，而是能夠在孤獨中撫平寂寞的歌。

《We don't talk together》：期待已久的合作組合
七月七日，Heize發表新歌《We don't talk together》，而SUGA不僅負責製作全曲，也參與作詞、作曲的環節。在這之前，我已經期待這個合作組合非常久了。

▲HEIZE與SUGA合作新歌。（圖／翻攝自HEIZE臉書）

▲HEIZE與SUGA合作新歌。（圖／翻攝自HEIZE臉書）

過去，我一直覺得他們在音樂中的共通性非常強烈。例如去年，Heize的《Jenga》這首歌曲，以疊疊樂形容搖搖欲墜的愛情，歌詞寫道：
「我們的愛情是比薩斜塔
準備結束這場遊戲吧
倒下時什麼都沒有
也不會成為焦點。」

也是去年，收錄在《Love Yourself 結 'Answer' 》專輯中的SUGA獨唱曲《Seesaw》，則是利用翹翹板比喻愛情的消逝與失衡：
「最終總有一人會從這裡
離開了才能結束
參雜著虛假，假裝為了對方著想
別再繼續下去了，現在要做個了結才行。」
不論是疊疊樂還是翹翹板，他們都以具體的事物來說明關於愛情的不安、搖擺，還有在複雜當中想要剪除亂麻的意志。

《We don't talk together》以充滿魔幻的前奏開頭，配上琅琅上口的副歌與Heize充滿個性的歌聲，訴說一段無法放下的感情。明確的節奏讓這首歌較前面幾首作品更適合白天，並適合在需要放鬆時服用，因為它能令人跟著節奏搖擺，而且Heize的聲音總能讓人聽到一種尊嚴與勇敢。

不管單戀熱戀還是失戀，不管在什麼樣的人生階段、情感關係中，每個人的播放清單都應該要擁有SUGA。歌手的工作是展現自己的特質，製作人的核心則是在挖掘別人的特質，並為歌手訂製最合適的發揮空間。兼具歌手、製作人身分且都備受肯定的SUGA，絕對值得所有聽眾的信任與喜歡。

本文出自外稿作家：多雲時晴

白日是學院裡的文學研究生，夜晚是KPOP習舞者與聆聽者。在韓樂這塊海域潛水多年，終於浮出水面書寫，安撫自身躁動的靈魂。看更多請至粉絲團癮韓以及多雲時晴專欄文章

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BTS, 防彈少年團, SUGA, 日韓風

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