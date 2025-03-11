邰智源「為什麼在中正紀念堂設垃圾桶」！PO現場照吐心聲：要走回頭路嗎

記者潘慧中／綜合報導

邰智源儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。他近日便在社群網站上傳一系列在中正紀念堂所拍攝的照片，並好奇發問：「請問為什麼要在中正紀念堂公園裡設置垃圾桶？」

▲邰智源吐露個人想法。（圖／翻攝自Instagram／taitaihome）



針對中正紀念堂設置垃圾桶一事，邰智源除了不解，他也指出台灣推動垃圾不落地多年，「好不容易建立起來的垃圾帶回家的觀念為什麼要改變？」

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▲邰智源不解為何要在中正紀念堂設置垃圾桶。（圖／翻攝自Instagram／taitaihome）



至於照片中垃圾桶上擺放的兩個紙杯，邰智源也有話要說，「那兩個放在垃圾桶上的紙杯是要怎麼回收？誰放的？」

▲邰智源拍下垃圾桶上被放兩個紙杯的景象。（圖／翻攝自Instagram／taitaihome）



邰智源擔心垃圾桶的設置會讓部分民眾為了節省垃圾袋的錢，乾脆將家中的垃圾偷偷帶去中正紀念堂丟，「我們要一直走回頭路嗎？文化部只剩下買垃圾桶的錢了嗎XD？」

邰智源IG全文：

請問為什麼要在中正紀念堂公園裡設置垃圾桶？不是垃圾不落地嗎？好不容易建立起來的垃圾帶回家的觀念為什麼要改變？那兩個放在垃圾桶上的紙杯是要怎麼回收？誰放的？不會有人為了省垃圾袋的錢偷偷拿家裡面的垃圾來丟嗎？我們要一直走回頭路嗎？文化部只剩下買垃圾桶的錢了嗎X D