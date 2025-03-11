陳芳語出國脫了！「布料包不住超兇身材」解放2套泳裝 蜜桃臀型被看光

記者潘慧中／綜合報導

陳芳語儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她10日便在社群網站上傳一系列和朋友們出國散心的照片，「I miss my bed」，連續換了兩套泳裝，火辣模樣至今已吸引1.9萬人按讚！

▲▼陳芳語解放兩套泳裝。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中，可以看到陳芳語穿著橘紅色連身泳裝，肩帶以粉色緞帶打結，相當映襯她的膚色，低胸剪裁辣露若隱若現出豐滿北半球，簡約設計突顯了纖細腰身、穠纖合度的大腿線條。

▲▼陳芳語好身材深藏不露。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



不只這樣，陳芳語還換了另一套淺藍色泳裝，領口設計以布料交叉繞頸，形成時髦的鏤空剪裁，展現優雅與性感並存的氣質。起身踏入泳池一轉身，才被發現原來她露出了大片美背，蜜桃臀型也被看光光。

▲陳芳語蜜桃臀型被看光。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



除了火辣的泳池穿搭，陳芳語逛街也打扮得十分性感，單穿灰色細肩帶背心，由上往下拍的視角讓人難以挪開目光，下半身搭配迷彩風五分褲，性感中又帶點率性。

▲▼陳芳語逛街打扮得又辣又酷。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

