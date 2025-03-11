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無名女神被問「為何不自己顧兒子」　小予翻白眼：很沒水準耶！

記者王靖淳／綜合報導

網紅「小予」陳玟予曾是無名小站正妹，她在去年宣布和「前棒棒堂男孩」阿良結婚，同年12月生下兒子「小湯包」，平時會透過社群記錄親子日常的她，最近在IG開放網友問答，當被問到為何小孩給保母顧時，她也親自給出解答。

▲▼小予。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

▲小予會在社群分享育兒日常。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

透過小予在IG公開的問答內容可見到，有網友質疑她為何不全職照顧兒子，為此，她指出，批評或指導別人如何育兒是件沒水準的事，尤其是對方可能甚至沒有親身經歷，「我是不知道你有沒有生寶寶，如果沒有，你可能不知道指導別人怎樣教養孩子，是一件很沒水準的事耶！」

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▲▼小予。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025 ）

▲小予去年12月生下兒子。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

小予強調，請保母照顧，並不代表與孩子不親密，而是合理分配時間，她認為這種安排是必要的，「然後不要誤以為保母顧寶寶=24小時交給她，我們都不用在欸，我只能說我們比較幸運，工作時間還能自己安排，其他時間還能在家裡看著，（最好是能夠百分百完全放心，不可能好嗎！真的很想翻白眼）。」

▲▼小予。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

▲小予解釋兒子給保母顧的原因。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

小予表示，她不理解為何生完小孩就得放棄工作，甚至全職照顧小孩，「我真心不懂？？？然後寶寶會不會跟媽媽親？？感覺很多媽媽可以跳出來說了。」並坦言，自己在生完小孩之後，對於能夠放棄工作在家帶孩子的媽媽，甚至爸爸都很偉大，「這真的是一件比任何工作都辛苦的事情。」

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小予, 陳玟予, 無名女神, 結婚, 懷孕

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