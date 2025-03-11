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點名開罵曾國城、徐乃麟！　黃宥嘉轟「包庇爛咖」：劇本爛透了

記者劉宜庭／綜合報導

針對黃子佼爭議，徐乃麟、曾國城今（11日）受訪發表個人看法，替對方緩頰的說法卻引來負面評論，就連眼科醫師黃宥嘉也直接發文點名開罵：「曾國城、徐乃麟怎麼不把你的主持人棒子交出來給黃子佼？」

▲▼《天才衝衝衝》錄影開棚-徐乃麟、曾國城。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾國城、徐乃麟今受訪。（圖／記者周宸亘攝）

黃子佼被抓到持有2259個兒少性影像檔案，遭判刑8個月後，檢方提起上訴，雖然演藝工作全面停擺，但近日卻被拍到與家人開心出遊，消息一出，再度引發社會輿論撻伐。徐乃麟11日談及此事時表示：「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯，人只要誠心的悔改，不管怎樣我們都是鼓勵。」

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▲▼藝人黃子佼涉及《兒少條例》北院庭訊結束。（圖／記者李毓康攝）

▲一審判黃子佼有期徒刑8月，不得易科罰金，併科罰金10萬。（圖／記者李毓康攝）

曾國城則為黃子佼的過去表現緩頰：「酒後情緒不用放在心上，他對於台灣演藝圈是很有貢獻的，他就是個電視公務員，也得過很多成績，這個人過去的成績就這樣全部抹煞，好像把他看成十惡不赦的人，撻伐的嚴重了一點。」此外，他也透露，早前確實有聽聞黃子佼計畫復出，但對具體細節並不清楚，「他是還不錯的人吧？在發生這個事情之前，本來蠻期待他去年底可以回歸，不應該把他所有的努力都抹煞，他真的是蠻努力的人。」

一番言論一出，頓時掀起輿論聲浪。常上節目受訪的眼科醫生黃宥嘉更是直接發文開罵：「演藝圈正流行不要臉、要飯文化？在日本富士山享受旅遊、在台灣豪宅看未成年少女性愛片然後裝乞丐？」接著，她更直接點名2人：「要大家給黃子佼一口飯吃的劇本真是爛透了！賺公眾財卻包庇爛咖！曾國城、徐乃麟怎麼不把你的主持人棒子交出來給黃子佼？你自己要給黃子佼飯吃，自己去啊？！我們就是拒看。」

▲黃宥嘉全文。（圖／翻攝自Facebook／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）

▲黃宥嘉全文。（圖／翻攝自Facebook／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）

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黃子佼, 徐乃麟, 曾國城, 黃宥嘉

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