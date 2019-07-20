ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蕭敬騰曬庾澄慶「老臉照」釣出周杰倫神回覆　拉近一看…竟撞臉九孔！

記者謝艾婷／綜合報導

近日「老臉相機（FaceApp）」正夯，不少藝人都紛紛上傳自己的老顏照，19日蕭敬騰（老蕭）也跟風一波，在自己的Instagram上曬出與庾澄慶（哈林）的變老照，沒想到照片一發，卻維持童顏的樣子，而哈林卻意外撞臉九孔，他還調皮地向周杰倫喊話，笑翻網友。

▲蕭敬騰與哈林。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

▲蕭敬騰與庾澄慶玩變老相機。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

請繼續往下閱讀...

蕭敬騰（老蕭）與庾澄慶（哈林）因主演音樂劇《西哈遊記－魔二代再起》常聚在一起排練，空檔之餘，他們也抓緊時間玩最近正夯的老臉相機。照片中，蕭敬騰依舊是那可愛的波妞形象，但庾澄慶的臉像是經歷了風霜，臉上爬滿皺紋的樣子，像老了20歲一樣，網友看到卻意外發現哈林撞臉九孔，稱「根本神複製」。

▲蕭敬騰與哈林。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

▲庾澄撞臉九孔。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

而蕭敬騰也打趣地向周杰倫喊話：「你說玩音樂的人不會變老...」、「那哈林哥應該是玩音樂玩太兇了！」而周杰倫看到之後也手刀趕來回覆「你最近會不會輪流被前輩們修理...劉德華、哈林」，頑皮的老蕭也反擊「我還有一張我跟你的私照，需要我公開嗎」，有趣的互動紛紛讓網友暴動「公開吧」、「我不介意看一下」、「在沙發上坐等啦」，意外掀起熱議。

▲蕭敬騰與哈林。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

▲周杰倫神回覆。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

推薦閱讀

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完

子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

網爆波特王家世「要錢有錢要權有權」：背景很硬！　本人親自揭真相

網爆波特王家世「要錢有錢要權有權」：背景很硬！　本人親自揭真相

李鎮赫中恐怖「14名魔咒」！高人氣落榜撿到鍾炫、佳恩劇本

李鎮赫中恐怖「14名魔咒」！高人氣落榜撿到鍾炫、佳恩劇本

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

雷／郭雪芙醉吻劉以豪：我不想要冷靜！脫衣偷情忘了婚禮

雷／郭雪芙醉吻劉以豪：我不想要冷靜！脫衣偷情忘了婚禮

Debbie衣服挖3大洞「側胸形狀全露」！　冒黑色點點…網：感覺快爆了

Debbie衣服挖3大洞「側胸形狀全露」！　冒黑色點點…網：感覺快爆了

張藝興爆秘戀「鹿晗女友閨蜜」　網挖出「不尋常舉動」粉絲心碎一地

張藝興爆秘戀「鹿晗女友閨蜜」　網挖出「不尋常舉動」粉絲心碎一地

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

網爆波特王家世「要錢有錢要權有權」：背景很硬！　本人親自揭真相

李鎮赫中恐怖「14名魔咒」！高人氣落榜撿到鍾炫、佳恩劇本

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

雷／郭雪芙醉吻劉以豪：我不想要冷靜！脫衣偷情忘了婚禮

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蕭敬騰, 老蕭, 庾澄慶, 哈林, 周杰倫, 劉德華

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 任達華痛捂左腹「滿手鮮血」急喊2次醫院！　保安以為是粉絲…呆愣3秒
  2. 【SDCC】漫威發表會預測！第4階段9部電影「未來時間軸」網瘋傳
  3. 謝震武女兒穩上台大法律　曝「學霸養成秘辛」他每天堅持做這件事
  4. 快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄
  5. 黃西田行腳19年！出外景遇大地震　整車人因他無法休息
  6. 薔薔交到工程師新男友！　終結2年單身滿臉羞笑「整個人都變了」
  7. 郭雪芙披雪白婚紗「身材超有料」！　側面看..完美前凸後翹S曲線
  8. 《三生三世》仙妖CP成真！　胭脂認愛子闌…劇迷淚崩：圓滿了
  9. 蕭敬騰曬庾澄慶「老臉照」釣出周杰倫神回覆　拉近一看…竟撞臉他！
  10. 小玉泡臭水溝「手腳潰爛流膿」！　結尾揭自虐原因…網感動淚：第一次把他影片看完

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366