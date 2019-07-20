記者謝艾婷／綜合報導

近日「老臉相機（FaceApp）」正夯，不少藝人都紛紛上傳自己的老顏照，19日蕭敬騰（老蕭）也跟風一波，在自己的Instagram上曬出與庾澄慶（哈林）的變老照，沒想到照片一發，卻維持童顏的樣子，而哈林卻意外撞臉九孔，他還調皮地向周杰倫喊話，笑翻網友。

▲蕭敬騰與庾澄慶玩變老相機。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）



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蕭敬騰（老蕭）與庾澄慶（哈林）因主演音樂劇《西哈遊記－魔二代再起》常聚在一起排練，空檔之餘，他們也抓緊時間玩最近正夯的老臉相機。照片中，蕭敬騰依舊是那可愛的波妞形象，但庾澄慶的臉像是經歷了風霜，臉上爬滿皺紋的樣子，像老了20歲一樣，網友看到卻意外發現哈林撞臉九孔，稱「根本神複製」。

▲庾澄撞臉九孔。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）



而蕭敬騰也打趣地向周杰倫喊話：「你說玩音樂的人不會變老...」、「那哈林哥應該是玩音樂玩太兇了！」而周杰倫看到之後也手刀趕來回覆「你最近會不會輪流被前輩們修理...劉德華、哈林」，頑皮的老蕭也反擊「我還有一張我跟你的私照，需要我公開嗎」，有趣的互動紛紛讓網友暴動「公開吧」、「我不介意看一下」、「在沙發上坐等啦」，意外掀起熱議。

▲周杰倫神回覆。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）