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這群人木星睜眼「攝影棚0人」淚尖叫！　網笑了：有我們看妳

記者盧薇淩／台北報導

超人氣網紅天團「這群人」將於8月舉辦真人實境「觀落茵鬼屋實境逃脫」活動，19日作客ETtoday《明星鍵盤手》單元，每個人額頭被貼上指定動作，只要不慎做出該動作就會被貼上「蠢」字，因此六個人互相暗中較勁，也互相引誘對方落入陷阱；尼克被封為遊戲王，而董仔則是聰明防禦，被一旁展瑞說：「妳心機好重，要顧一下形象，觀眾比較喜歡ㄎㄧㄤ妹啦。」

▲▼這群人上鍵盤手 。（圖／ETtoday）

▲董仔被虧心機重。（圖／ettoday）

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這群人玩起遊戲互相陷害及較勁，董仔一開始抽到「比ya」的指定動作，玩了一陣子後說：「我知道我是什麼（動作）了啦，你們一直太明顯，要不要重抽啊。」她準確知道自己的指定動作並刻意避開，讓展瑞說：「妳心機好重～妳要顧一下形象，觀眾比較喜歡ㄎㄧㄤ妹啦。」但也有網友跳出替董仔說話：「是很聰明不是心機啦。」

不過除了董仔之外，其他人也不是省油的燈，被稱作遊戲王的尼克不斷讓其他人無意做出動作，但自己卻戰戰兢兢，甚至不惜說出自己見鬼的「假故事」只為騙團員做動作，讓網友也虧他疑心病重，但很會玩遊戲。

▲▼這群人上鍵盤手 。（圖／ETtoday）

▲這群人互相爆料。（圖／ettoday）

不過最後遊戲結果出爐，石頭、木星是遊戲墊底，兩人持續拉鋸，木星則在最後一刻成為身上貼最多「蠢」代表，被懲罰矇眼走上健康步道，最好笑的是，當攝影棚現場燈光一暗，木星獨自往前走時，現場工作人員包含攝影師、製作人及主持人、團員，全都離開現場，讓矇眼的木星驚聲尖叫，拉下遮眼布後不顧還沒穿鞋，就在攝影棚含淚尋找其他人，狂喊：「你們在哪裡啊，怎麼都沒人」，可愛模樣讓全場笑翻，網友也笑說：「有啦，我們在看著妳。」

▲▼這群人鍵盤手 。（圖／ettoday）

▲▼攝影棚所有人躲起來，被矇眼的木星尖叫嚇壞 。（圖／ettoday）

▲▼這群人鍵盤手 。（圖／ettoday）

▲▼這群人鍵盤手 。（圖／ettoday）

▲▼這群人鍵盤手 。（圖／ettoday）

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關鍵字

這群人, 展榮, 展瑞, 木星, 董仔, 石頭, 尼克

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