這群人展榮認：很不會玩狼人殺！　上《娛百》超怕被罵

記者盧薇淩／台北報導

超人氣網紅天團「這群人」將於8月舉辦真人實境「觀落茵鬼屋實境逃脫」活動，19日作客ETtoday《明星鍵盤手》單元，節目遊戲設計團員互相爆料，問到誰最容易情緒失控，大家先異口同聲說不在場的茵聲，後又指向尼克，並爆料他曾因為失戀爆哭，甚至去溯溪登山時玩笑稱想尋死，而問到誰最不會玩「狼人殺」？展榮則自招，真的很不會玩狼人殺，很怕上節目被網友罵。

▲這群人將舉辦實境逃脫活動。（圖／ETtoday）

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問起這群人中誰的情緒容易失控？大家想了一下指向尼克，木星爆料曾看過他失戀時落淚，董仔則說：「有次我們去溯溪登山，爬階梯時他在我前面滑倒，我從後面撐住他，他竟然說：『你不該接我的，就讓我死一死吧。」表示尼克外表看似很man，但內心情感豐富。

▲展榮（後排右一）自認很不會玩狼人殺。（圖／ETtoday）

至於問到玩遊戲「狼人殺」時，誰最不會玩？團員同時認為是展榮，就連他自己也指自己，「我前陣子去上《娛樂百分百》，我很後悔上節目，大家可能看到節目會覺得我是白癡、想罵我，但我從小就有學習障礙，一個東西要學很久。」一旁團員們鼓勵他，並說石頭很會玩狼人殺，「他雖然不演戲、很害羞，但他玩狼人殺時自信滿點，會揪出誰就是狼，很帥！」並爆料所有人當中最膽小的是木星，「任何動靜都會叫，鬼故事才開始講而已就哭了。」網友