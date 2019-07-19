《101》冠軍出爐！金宇碩催淚喊話李鎮赫：感謝你出現在我人生中

記者吳孟庭／綜合報導

南韓大型選秀節目《PRODUCE X 101》今（19日）晚間正在進行決賽，已公布剩下最後第一與第二名的位置，入選第一名者將可以獲得出道後站在「C位（中心）」的位置，最終由金宇碩與金曜漢成為冠軍候補名單，結果也公開了！

▲《Produce X 101》金曜漢、金宇碩獲得第一與第二。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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第一名是獲得133萬4011票的金曜漢，他一聽到自己獲得冠軍，向前撲倒、跪倒在地。他開口致詞就先說「媽媽不要哭」，接著表示，「非常感謝對什麼都不知道的我，卻讓我可以來參加這個節目的公司代表，請您不要哭。101名練習生都辛苦了，每次都是在運動場看著我的爸爸媽媽，現在我會在舞台上好好的表現，成為最棒的金曜漢。」

▲《Produce X 101》第一名金曜漢。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

金宇碩僅以不到3萬的差距獲選第二名，他致詞時轉頭背對舞台，一度哭到說不出話來。他感謝粉絲，接著對台下來應援的母親說，「一開始媽媽你叫我不要上（這個節目），說怕我會受傷，我沒有受傷，我很愛你。」接著對同公司還沒入選的李鎭赫加油，「真的很感謝你出現在我的人生中，我愛你。」

▲《Produce X 101》第二名金宇碩。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

第三到第10名分別為韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南到賢、車俊昊與姜敏熙。稍早第11名由李垠尚擠進最終名額。

而正在進行的直播決賽，率先公布團體名稱為X1，唸法就是英文字母X與one，代表著《Produce X 101》的節目名稱，同時也是羅馬數字11（成員共有11名），11人將組成限定團體活動5年，前2年半限制在團體活動，但後半段將可回到原團體或公司進行其他活動。

▲金宇碩對李鎮赫喊話，他忍不住哭了。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）