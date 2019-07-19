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碧昂絲為《獅子王》打造全新單曲！　「重要人物」驚喜客串MV

記者鄭又菡／綜合報導

美國超級天后碧昂絲（Beyoncé）不僅為真人版《獅子王》配音，順勢推出全新專輯《The Lion King: The Gift》，其中一首單曲《Spirit》更是找了自己的寶貝女兒Blue Ivy Carter到MV客串。

碧昂絲希望能透過《獅子王》讓更多人了解到非洲的美，因此決定把新單曲《Spirit》拉到非洲拍攝，MV中的瀑布場景及非洲遼闊的景色令人震撼外，她也換上超過10套的服飾，華麗度完全可以媲美時裝展，加上天后個人的氣勢，讓整個聲勢非常浩大。另外，在MV當中還出現一個小驚喜，碧昂絲與老公Jay-Z的大女兒也客串在其中。

▲碧昂絲全新單曲《Spirit》。（圖／翻攝自YouTube／Beyoncé）

▲碧昂絲全新單曲《Spirit》。（圖／翻攝自YouTube／Beyoncé）

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▲碧昂絲全新單曲《Spirit》，寶貝女兒客串演出。（圖／翻攝自YouTube／Beyoncé）

不過有網友指出，碧昂絲和女兒及眾舞者在MV中都換上紅色頭髮的這一幕，是為了支持日前因為選角而惹出爭議的真人版《小美人魚》女主角荷莉貝利（Halle Bailey），透過此方法默默支持自己的愛徒，但她本人並未出來證實。

 ▲網友認為碧昂絲為自己愛徒荷莉貝利發聲。

 ▼影片來源：YouTube／Beyoncé，如被移除請見諒。

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