碧昂絲為《獅子王》打造全新單曲！　「重要人物」驚喜客串MV

美國超級天后碧昂絲(Beyoncé)不僅為真人版《獅子王》配音,順勢推出全新專輯《The Lion King: The Gift》,其中一首單曲《Spirit》更是找了自己的寶貝女兒Blue Ivy Carter到MV客串。

碧昂絲希望能透過《獅子王》讓更多人了解到非洲的美,因此決定把新單曲《Spirit》拉到非洲拍攝,MV中的瀑布場景及非洲遼闊的景色令人震撼外,她也換上超過10套的服飾,華麗度完全可以媲美時裝展,加上天后個人的氣勢,讓整個聲勢非常浩大。另外,在MV當中還出現一個小驚喜,碧昂絲與老公Jay-Z的大女兒也客串在其中。

▲碧昂絲全新單曲《Spirit》,寶貝女兒客串演出。(圖/翻攝自YouTube/Beyoncé)

不過有網友指出,碧昂絲和女兒及眾舞者在MV中都換上紅色頭髮的這一幕,是為了支持日前因為選角而惹出爭議的真人版《小美人魚》女主角荷莉貝利(Halle Bailey),透過此方法默默支持自己的愛徒,但她本人並未出來證實。

So are we gonna talk about the implications of Beyoncé having all these black women including her daughter with RED HAIR after the redhead debate that ensued over Halle Bailey being cast as Ariel? That was intentional. We are going to have a dialogue! #SpiritMusicVideo https://t.co/dnOp5rK21J