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23歲星二代艾爾蘭鮑德溫PO全裸照露屁蛋！爸爸、叔叔傻眼：這尷尬了

記者吳孟庭／綜合報導

以模仿美國總統川普而聞名的資深男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin），有一個現年23歲女兒艾爾蘭鮑德溫（Ireland Baldwin），她總是不吝秀出自己的好身材，日前在IG更發出一張幾乎全裸的露屁照，爸爸跟叔叔全傻眼，在下方留言，「What（什麼）?」。

▲23歲星二代PO全裸照露屁蛋！爸爸、叔叔傻眼：這尷尬了。（圖／翻攝自艾爾蘭鮑德溫IG）

▲艾爾蘭鮑德溫不吝秀出自己的好身材。（圖／翻攝自艾爾蘭鮑德溫IG）

在美國時間18日，艾爾蘭於自己的Instagram發出一張背面全裸照片，她頭上包著毛巾、腳下踩著黑色高跟鞋，上身明顯沒穿，下半身則穿了肉色的丁字褲，乍看就像全裸，而丁字褲也使得渾圓屁股蛋直接現形，好身材嶄露無遺。

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▲23歲星二代PO全裸照露屁蛋！爸爸、叔叔傻眼：這尷尬了。（圖／翻攝自艾爾蘭鮑德溫IG）

▲23歲星二代PO全裸照露屁蛋！爸爸、叔叔傻眼：這尷尬了。（圖／翻攝自艾爾蘭鮑德溫IG）

艾爾蘭出身演藝世家，此舉引起眾多明星來朝聖，包含她的爸爸與叔叔。老爸亞歷鮑德溫先是傻眼寫，「I'm Sorry. What?（很抱歉，這是什麼？）」來表達他的震驚，叔叔比利（Billy Baldwin，又稱為威廉鮑德溫）也不知所措，「Tough one for Uncle Billy to “like.” #awkward（這個讓比利叔叔有點難按『讚』，#尷尬）」。

▲23歲星二代PO全裸照露屁蛋！爸爸、叔叔傻眼：這尷尬了。（圖／翻攝自艾爾蘭鮑德溫IG）

▲艾爾蘭鮑德溫（中）父親是知名影星亞歷鮑德溫（左）。（圖／翻攝自艾爾蘭鮑德溫IG）

艾爾蘭鮑德溫是亞歷鮑德溫與前妻金貝辛格（Kim Basinger）的獨生女，未滿18歲就簽約模特兒經紀公司，拍攝泳裝、裸露照片一點都不害羞，更時常在IG曬出各種爆乳、露出屁股形狀等火辣寫真，作風十分大膽！

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艾爾蘭鮑德溫, 亞歷鮑德溫, 威廉鮑德溫

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