記者吳孟庭/綜合報導

以模仿美國總統川普而聞名的資深男星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin),有一個現年23歲女兒艾爾蘭鮑德溫(Ireland Baldwin),她總是不吝秀出自己的好身材,日前在IG更發出一張幾乎全裸的露屁照,爸爸跟叔叔全傻眼,在下方留言,「What(什麼)?」。

▲艾爾蘭鮑德溫不吝秀出自己的好身材。(圖/翻攝自艾爾蘭鮑德溫IG)

在美國時間18日,艾爾蘭於自己的Instagram發出一張背面全裸照片,她頭上包著毛巾、腳下踩著黑色高跟鞋,上身明顯沒穿,下半身則穿了肉色的丁字褲,乍看就像全裸,而丁字褲也使得渾圓屁股蛋直接現形,好身材嶄露無遺。

▲23歲星二代PO全裸照露屁蛋!爸爸、叔叔傻眼:這尷尬了。(圖/翻攝自艾爾蘭鮑德溫IG)

艾爾蘭出身演藝世家,此舉引起眾多明星來朝聖,包含她的爸爸與叔叔。老爸亞歷鮑德溫先是傻眼寫,「I'm Sorry. What?(很抱歉,這是什麼?)」來表達他的震驚,叔叔比利(Billy Baldwin,又稱為威廉鮑德溫)也不知所措,「Tough one for Uncle Billy to “like.” #awkward(這個讓比利叔叔有點難按『讚』,#尷尬)」。

▲艾爾蘭鮑德溫(中)父親是知名影星亞歷鮑德溫(左)。(圖/翻攝自艾爾蘭鮑德溫IG)

艾爾蘭鮑德溫是亞歷鮑德溫與前妻金貝辛格(Kim Basinger)的獨生女,未滿18歲就簽約模特兒經紀公司,拍攝泳裝、裸露照片一點都不害羞,更時常在IG曬出各種爆乳、露出屁股形狀等火辣寫真,作風十分大膽!