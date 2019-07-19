《叢林的法則》吃了泰國國寶「只被減薪停職」　網友氣炸：廢了這爛節目！

記者張筱涵／綜合報導

南韓節目《叢林的法則》6月29日播出的泰國篇中，演員李烈音（或譯李悅陰）抓起瀕臨絕種的巨蚌還吃掉了！泰國政府發現後氣得提起公訴，強烈要求南韓政府將她引渡到泰國，但網友認為最該負責任的應是製作單位，現在綜藝部本部長、導播和製作人的下場也出爐了。

▲《叢林的法則》2011年開播，以實境叢林生活廣受歡迎。（圖／翻攝自《叢林的法則》官網）

SBS電視台18日召開人事委員會討論《叢林的法則》製作單位人員該怎麼處置，最後結果是綜藝部本部長、主要導播和主要製作人被判警告、停職和減薪，其中製作人也將徹底退出該節目。而引起熱議的《叢林的法則in lost island》也將撤下，20日也將透過節目正式向觀眾道歉。

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另外，SBS電視台對外承諾：「未來會更徹底進行事前調查，同時制定『防止國外拍攝製作憾事再發生條例』以及『預防違法風險手冊』不再發生類似事件，再次和社會大眾致上最高歉意。」但對於李烈音的後續處理則停留在9日公告：「會盡量不造成李烈音困擾。」

不過南韓網友並沒有領情，在觀眾留言區和一般社群網站都是希望廢除《叢林的法則》的聲浪，「直接廢除吧！反正這節目有夠難看的」、「懲罰也太輕了吧，至少保證不會影響到李烈音吧，又不是她的錯」。

▲韓網友要求SBS電視台直接廢除《叢林的法則》。（圖／翻攝自《叢林的法則》官網、NAVER）

▼이열음, 열음's 생애 ‘첫 바다 사냥 성공!’ (feat. 대왕조개) @김병만의 정글의 법칙 370회 20190629。（影片／取自YouTube，如遭刪除請見諒）