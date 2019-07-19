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影／阿諾史瓦辛格《魔鬼終結者6：黑暗宿命》確定「限制級」　詹姆斯卡麥隆：小心嚇到落屎

記者洪文／綜合報導

阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、琳達漢彌頓（ Linda Hamilton）睽違28年，《魔鬼終結者6：黑暗宿命》（Terminator: Dark Fate）再度合體演出。劇組台灣時間19日半夜2點選在SDCC聖地牙哥動漫展造勢，同時曝光首支幕後花絮，擔任監製的前兩部曲導演詹姆斯卡麥隆（ James Cameron）認證：「提姆找回《魔鬼終結者》的調性，這是一部R-rated（美國限制級）電影！」

▲▼《魔鬼終結者6：黑暗宿命》幕後花絮 。（圖／翻攝自Youtube／Paramount Pictures）

▲▼《魔鬼終結者6：黑暗宿命》幕後花絮 。（圖／翻攝自Youtube／Paramount Pictures，以下同）

▲▼《魔鬼終結者6：黑暗宿命》幕後花絮 。（圖／翻攝自Youtube／Paramount Pictures）

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首支幕後花絮當中，導演提姆米勒說：「昨晚我看著監控螢幕，當一個攝影機對著琳達漢彌頓，另一個攝影機對著阿諾史瓦辛格。我心裡想，天啊，我在拍《魔鬼終結者》。」監製詹姆斯卡麥隆說：「提姆找回《魔鬼終結者》的調性，這是一部限制級電影。它是冷酷的、逼真的、節奏很快的、激烈的。」阿諾史瓦辛格更用「Work hard and play hard」雙關形容拍攝這場電影的心情。

▲▼《魔鬼終結者6：黑暗宿命》幕後花絮 。（圖／翻攝自Youtube／Paramount Pictures）

▲▼《魔鬼終結者6：黑暗宿命》幕後花絮 。（圖／翻攝自Youtube／Paramount Pictures）

首次演出的女演員娜塔莉亞雷耶斯（Natalia Reyes）表示：「提姆帶來新的視野，就像他在《死侍》所做的一樣，每個動作場面都很大。」琳達漢彌頓則說，動作場面比以往大10倍，讓她演出過程內心不斷飆罵髒話。影片中有一段她霸氣飆罵：「You metal motherfucker！」接著看見她對著敵人開槍、丟手榴彈，氣勢完全不輸28年前在前兩集的她，讓網友狂讚：「寶刀未老！」

▲▼《魔鬼終結者6：黑暗宿命》幕後花絮 。（圖／翻攝自Youtube／Paramount Pictures）

▲▼《魔鬼終結者6：黑暗宿命》幕後花絮 。（圖／翻攝自Youtube／Paramount Pictures）

►更多【SDCC聖地牙哥動漫展】相關新聞

詹姆斯卡麥隆放話，每一個場面都迅速又驚險刺激，「整個風格延續《魔鬼終結者》第1集、第2集，讓人腎上腺素爆發，充滿恐怖感，你最好小心不要嚇到落屎！」導演提姆米勒時常在拍攝現場自己都驚呼太瘋狂，「這部電影是無情的，打鬥好像不會停止一樣！」隨後畫面不僅看見琳達漢彌頓直接用手打飛敵人，又看見阿諾史瓦辛格用槍直接射爆敵人的臉部，相當驚險刺激。

《魔鬼終結者6：黑暗宿命》將於11月1日在台上映，台灣地區由福斯影片發行。

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SDCC, 2019SDCC, 阿諾史瓦辛格, 魔鬼終結者6：黑暗宿命, 魔鬼終結者6, 魔鬼終結者：黑暗宿命, 詹姆斯卡麥隆, 琳達漢彌頓

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