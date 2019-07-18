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七夕旅遊迷路..惡男友趕下車！名DJ墾丁山路走1hr　遇死貓爆哭

▲▼知名DJ圓圓回想情人節被丟包慘事 。（圖／圓圓提供）

▲知名DJ圓圓情人節被前男友丟包。（圖／圓圓提供）

記者盧薇淩／台北報導

知名DJ圓圓近期工作忙碌，下月7日將迎來七夕情人節，她將時間獻給工作，不過回想情人節經驗，她透露曾在情人節與前男友到南台灣墾丁約會旅行，原本希望這趟旅行可讓感情增溫，沒想到兩人卻在途中吵架，前男友還把圓圓趕下車，讓她獨自在山路走1小時，最後哭著哀求前男友來救援，至今回想仍餘悸猶存。

圓圓跟前男友開車到墾丁，因為想尋找網路盛傳的隱藏版小吃，結果找到迷路，兩人就在討論路線時起了爭執，怎料前男友當場抓狂，認為再討論下去會吵更兇，於是把圓圓當場趕下車，表示他自己開車去找，找到再來接她。於是圓圓就在人生地不熟的山路走了1小時，天色逐漸昏暗，路邊草叢又時不時傳出聲響，讓她非常害怕，「走一走踢到一個東西，低頭一看，竟然是一隻死貓！」

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▲▼知名DJ圓圓回想情人節被丟包慘事 。（圖／圓圓提供）

▲圓圓在山路走1小時，崩潰大哭。（圖／圓圓提供）

遇到死貓讓圓圓更加崩潰，在鳥不生蛋的山路上大尖叫，在求助無門狀況下，她拚命打電話給前男友，對方起初還拒接，讓她心灰意冷。後來圓圓用苦肉計傳訊息苦苦哀求，前後過了3小時男友才來接她，回到市區後已經深夜，她獨自坐夜車邊哭邊回台北，結束悲慘的七夕情人節，也灰心和前男友分手，並將聯絡方式全面封鎖。

想起這段感情，圓圓說，這是個從台北特別跑到400多公里外被丟包的悲慘故事，也奉勸女生們在觀察戀愛對象時，EQ也是很重要的考慮條件，「如果動不動就叫妳下車，或開口要吵架的男友，真的早點逃離吧！」

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