死侍當時畫出來⋯跟金鋼狼有關！「作者藏了28年秘密」休傑克曼說出真相

記者洪文／綜合報導

《惡棍英雄：死侍》是福斯影片《X戰警》系列電影票房最高的一部，這個角色1981年在漫畫當中首次登場，如今已跟金鋼狼人氣不相上下。「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）17日出席SDCC聖地牙哥動漫展，揭露漫畫作者羅布利菲爾德（Rob Liefeld）藏了28年的秘密，原來當時創造這個角色的真正原因，跟金鋼狼有關。

▲休傑克曼公開死侍作者羅布利菲爾德藏了28年的秘密。（圖／翻攝自網路、資料照／達志影像）



「金鋼狼」休傑克曼表示：「創造死侍的作者羅布利菲爾德今晚來到這裡。」全場立刻給予尖叫。他當場分享兩人私下的對話，「他好奇怪一直告訴我：『我從來沒有喜歡萊恩雷諾斯，我喜歡你！』我開玩笑的，不過他的確告訴我一個秘密。」

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接著，休傑克曼預告台下粉絲，可以把他接下來要說的話po出去，「羅布利菲爾德告訴我，當時在漫畫中創造死侍這個角色的唯一一個理由就是：『我想要畫金鋼狼！』」說完這段話，卸下金鋼狼角色的他突然在舞台上比出金鋼狼的招牌手勢，全場粉絲尖叫。

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作者羅布利菲爾德隨後在Instagram貼出這段影片，「我參與第37年的Comic-Con，沒想到在對我和金鋼狼創作者Len Wein的呼喊開始。休，感謝你對我們的榮耀，我們當前漫畫書是因為你的成功演出而存在。」感謝休傑克曼給了他驚喜的夜晚。