金Samuel爸爸命案搜查進度曝光　「遺體驚見鈍器毆打痕」8天前才過58歲生日！

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人金Samuel父親Jose Arredondo在台灣時間17日被報導死在墨西哥住處中，警方調查後發現遺體上有明顯傷痕，不排除他殺嫌疑，目前全面進入搜查程序中。而金Samuel其實從4天前就沒更新IG也未對外發表聲明等等，讓外界都相當擔心年僅17歲的他心理狀態。

▲金Samuel至今未對外界發表聲明。（圖／翻攝自金Samuel IG）

據紐約媒體《報導》，Jose Arredondo是貝克斯菲爾德汽車商人，在墨西哥當地時間16日被發現死在卡波聖盧卡斯市，8天前才在慶祝58歲生日卻發生這樣的事情，讓外界都感到相當驚訝。墨西哥警方表示，Jose Arredondo遺體上有多處被鈍器毆打的痕跡，不排除有他殺的可能性。

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▲警方在Jose Arredondo身上發現鈍器毆打痕跡。（圖／翻攝自外媒）

另外，金Samuel小時候替Jose Arredondo拍攝的影片也跟著曝光，他分別錄製了英文和西班牙語版本外，更在車子前面展現精湛舞技，配合著旁白介紹形成特殊的行銷方式。

金Samuel所屬經紀公司Brave娛樂對外表示，「因為聯絡不上他沒辦法得知任何詳細狀況」，讓外界聽了傻眼，但這不排除是因為前陣子他的媽媽已經決定中斷合約並且帶著兒子到美國準備展開新星途，名義上所屬的經紀公司才會毫不知情。

▼Samuel替Jose Arredondo公司錄宣傳片1。（影片／取自familymotorautogroup YouTube，如遭刪除請見諒）

▼Samuel替Jose Arredondo公司錄宣傳片2。（影片／取自familymotorautogroup YouTube，如遭刪除請見諒）