大S「停電家中燒起來」：鄰居敲門才知失火了！　轉頭一看...小S躲門邊竊笑

記者林彥君／台北報導

大S擔任WeTV《我們長大了》節目嘉賓，她在節目中的造型極具少女感，給人《流星花園》杉菜再現的感覺。大S在家中上有姊姊、下有妹妹，她透露自己的成長過程，因父母較忙，若沒有姊姊照顧與妹妹陪伴，童年會非常孤單。

▲大S上節目當來賓。（圖／WeTV提供）



大S爆料妹妹小S在兒時的糗事，透露有一次家中停電，只能摸黑點蠟燭洗戰鬥澡，洗完澡後小S沒把蠟燭吹熄，蠟燭熔到洗衣機的蓋子上，整個洗衣機就燒起來了，飄出超大的濃煙，當時樓下鄰居緊張地衝上來對她們說：「你們家失火了！」她們才趕緊在濃煙中逃生。

後來媽媽回家後得知家中失火，認為小S會出狀況是姊姊沒有管好，大S還因此被教訓了一頓，而小S則一點事情都沒有，還躲在房門竊笑。大S笑說：「沒有人比我跟小S還會互相傷害。」

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▲大S分享小時候家中曾失火。（圖／WeTV提供）

大S和小S姊妹感情非常好，大S談到過去和小S一起主持Live節目7年，有一次因為大S要到廣州拍片3個月，小S因為不捨，在節目上哭哭啼啼，更幫她辦歡送會，讓大S記憶猶新。大S提到若身體能夠承受的話，能多生就多生，「因為你的孩子長大之後的過程會很需要手足、伴侶，若爸媽要走時，至少有人可以互相討論，可以商量。」WeTV《我們長大了》每周二晚間八點WeTV全網獨播。