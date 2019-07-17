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地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

記者張筱涵／綜合報導

南韓新秀YouTuber金水獺（意譯，김수달）曾當過地勤，13日更新最新影片爆料，在機場工作10年來看過藝人做過最扯的事情，以及哪間經紀公司的藝人整體是最好、最有禮貌的。

金水獺爆料機場遇到的藝人系列主要分成偶像歌手和演員，13日首先上傳偶像歌手部分，她一開始先從好的開始說：「歌手中最好的就是SM娛樂旗下的藝人，像是東方神起、少女時代、EXO、Super Junior等人，不只有禮貌也非常準時，連工作人員的態度也都很好。」

▲金水獺認為最有禮貌又準時的就是SM娛樂旗下藝人。（圖／翻攝自김수달YouTube）

▲金水獺認為最有禮貌又準時的就是SM娛樂旗下藝人。（圖／翻攝自김수달YouTube）

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其中最印象深刻的2個例子就是，少女時代成員Tiffany和前成員Jessica是美國人，要去越南會需要簽證但她們事前並不知道，被告知後也沒有發脾氣，笑笑地說「我知道了」就離開了。另外，東方神起在空服員之間也非常有名，每次下飛機前都會將座位整裡得乾乾淨淨，連毛毯也會折好。

講到壞的部分，金水獺印象最深刻大概有4個事件，首先是很喜歡抽菸的SOLO男歌手，每次都會抽菸抽到登機時間過了還不去登機口，就算看到地勤來找也一臉無所謂，甚至還嗆：「妳是月經來嗎？怎麼這麼逼人啊？反正我沒上機的話飛機也不會飛啊。」

除了SOLO歌手，金水獺透露某間經紀公司的藝人不只習慣性遲到，連工作人員也縱容這樣的行為還耍花招。另外還有一間經紀公司旗下男、女團都發生過傻眼事件，女團曾當著她的面玩誰能準確把口水吐在行李轉帶縫隙裡面，回想起來都覺得有夠誇張。

▲金水獺認為最有禮貌又準時的就是SM娛樂旗下藝人。（圖／翻攝自김수달YouTube）

▲金水獺親眼目睹女團在玩吐口水遊戲。（圖／翻攝自김수달YouTube）

男團的情況則是，金水獺要求他們將行李拿上秤重計方便辦理CHECK IN手續，怎料卻被嗆「我？妳是要我搬？妳搬啊」，再次拒絕後男團也沒有自己搬，反而叫旁邊背著大包包的女工作人員搬。不只在機場行為踰矩，他們還會把口香糖黏在機內走道上，如果當天有吃到花生就會彼此吐來吐去的，種種荒謬行為讓這間公司和藝人們也都成了航空業者心裡的黑名單。

▲金水獺認為最有禮貌又準時的就是SM娛樂旗下藝人。（圖／翻攝自김수달YouTube）

▲男團耍大牌不自己搬行李外，在飛機上一直做出誇張行為。（圖／翻攝自김수달YouTube）

▼[1. 가수편] 공항에서 10년 일하면서 본 연예인 후기 !! 1탄 가수편。（影片／取自김수달YouTube，如遭刪除請見諒）

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金水獺, 김수달, 機場, 大牌藝人

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