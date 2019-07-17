炎夏嚴選台日話題新片 掌摑互撕、接客求生存 尺度大開樣樣來

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

<br>

▲全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期三上午十一點首播、星期一下午兩點重播的《星光好選喆》。

記者王筱筑／綜合報導

今天上午11點首播的《星光好選喆》要讓愛電影的觀眾們，在炎炎夏日有更多的好片選擇！首先要介紹在坎城影展替台灣爭光的國片《灼人秘密》，在台北電影節以開幕片之姿搶先首映，票一開賣6分鐘就完售，片中氣氛懸疑詭譎，加上燒腦的劇情，未演先轟動，可說是暑假話題度最高的國片。由趙德胤導演，並且與吳可熙再度合作的《灼人秘密》，女主角吳可熙更身兼編劇，大膽揭露光鮮亮麗背後的潛規則與暗黑鬥爭，讓觀眾一窺演藝圈的陰暗面，劇情的靈感來源據說是她的親身經歷？夏于喬及宋芸樺這對「演藝圈雙胞胎」在片中演技大有突破，與吳可熙片中互撕決裂？三姝深度專訪全都在《星光好選喆》中。

請繼續往下閱讀...

▲吳可熙、夏于喬在《灼人秘密》中明爭暗鬥。（圖／岸上影像提供）



推薦完熱度超高的國片後，接著要向大家推薦燥熱的「灼人水果」－榴槤，上一集推薦了在馬來西亞特產的「貓山王」榴槤品種以外，大馬也盛產名字很威的「黑刺」品種，大小、甜度、口感都很不一樣？甚至連剖開的方式也都大有學問，用「砸」的才會越香越好吃？還有與果王絕配的椰子精彩拋接秀，要讓大家大開眼界，別錯過大馬榴槤節特別報導Part 2，感受滿滿的東南亞盛夏熱情！

日本異色電影《海角上的兄妹》，是今年台北電影節的黑馬片，票開賣不到10分鐘便火速完售，在日本上映後大獲好口碑，更創下金年日本藝術片最高票房，本片是導演片山慎三首部執導作，先前他曾多次擔任韓國名導奉俊昊及日本導演山下敦弘的助導，經驗累積下讓他堅持耗時2年時間，打造出轟動日本電影圈的處女作。故事講述殘疾哥哥帶著重度自閉症妹妹相依為命，生活困苦只好當起皮條客幫妹妹接客賺錢，劇情寫實又心酸，女主角和田光沙還有超大膽全裸戲份，是如何答應演出的？男女主角松浦祐也、和田光沙來台宣傳時接受《星光好選喆》獨家專訪，將與觀眾們分享他們拍攝這部「黑馬電影」的過程點滴。

▲《海角上的兄妹》男女主角松浦祐也、和田光沙來台宣傳接受專訪（圖／光年映畫提供）



國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由 「最專業的電影主播」簡立喆 主持，每周三上午11點首播，隔週一下午14點重播的《星光好選喆》。本周節目還會送出《灼人秘密》3位女主角簽名海報，以及在金馬奇幻影展一票難求、現正熱映中的《爸媽死了我卻不想哭》鬼才導演長久允的親筆簽名電影卡，只要在節目直播中按讚留言就有機會獲得，敬請各位電影達人們務必準時鎖定收看！

▼暑假話題國片《灼人秘密》三位女主角吳可熙、夏于喬、宋芸樺精彩專訪都在《星光好選喆》。

