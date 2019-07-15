Kimi快10歲了！藏5年久違曝光「成熟側臉」　粉絲狂讚：好帥

記者李湘文／綜合報導

星二代Kimi是林志穎和陳若儀的長子，曾參加綜藝節目《爸爸去哪兒》第1季，以可愛的模樣吸引不少粉絲，但後來在父母的保護之下，完全離開螢光幕，不曾再露臉。事隔5年，他如今已經快要10歲，最近難得被媽媽曝光側臉照，明顯已經變成熟不少，令粉絲讚嘆「好帥」！

▲Kimi 4歲時跟著爸爸一起參加《爸爸去哪兒》。（圖／翻攝自微博／爸爸去哪兒）

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▲Kimi已經許久沒露臉。（圖／翻攝自微博／陳若儀Kellycupcake）

陳若儀近日帶Kimi外出，開心分享：「這次因為朋友的生日，讓我們相聚在一起，除了第一天的BBQ放煙火慶祝比較特別，之後的鄉村生活，雖然簡單、卻如此美好。」她同時PO出孩子玩耍的照片，只見Kimi一下子手拿仙女棒揮舞、一下子又讓鸚鵡停在肩上玩，掩不住臉上開心的笑容。

▲陳若儀PO出Kimi近照，久違讓他露側臉了。（圖／翻攝自微博／陳若儀Kellycupcake）

照片中，Kimi也難得露出了側臉，跟小時候肉嘟嘟的模樣比起來，明顯變瘦又抽長不少。粉絲許久沒看到他露臉，也忍不住驚呼「黑米哥哥好久不見長大了耶」、「Kimi好帥」、「Kimi都這麼高了」、「感覺真的長高了很多」、「側臉依然如此帥氣」，也敲碗希望陳若儀多分享Kimi生活照，讓粉絲看看。