盧廣仲罕見脫了！6塊「冰塊盒腹肌」首曝光　網驚嚇high爆：這麼壯

記者李湘文／綜合報導

藝人盧廣仲總是戴著招牌眼鏡，給人柔弱書生一般的印象，但其實脫衣有肉，只是幾乎不在大眾面前展現。然而，他15日度過34歲生日，難得主動PO出了裸上身的照片，展現精實的6塊腹肌，令粉絲驚呼「肌肉太man了」、「大突破」！

▲盧廣仲平時鮮少露身材。（圖／翻攝自盧廣仲Instagram）

照片中，盧廣仲只穿著一條牛仔長褲，在陽光下裸露上半身，雖然沒有特別壯碩，仍可看出鮮明的肌肉線條。明明是自己生日，但他透過Instagram祝福大家：「希望所有愛我的人心想事成。祝你快樂。」還把生日願望送給大家，開放粉絲許願，只因為可以分享的快樂更快樂，「難得嘛。」

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▲盧廣仲難得露腹肌。（圖／翻攝自盧廣仲Instagram）

盧廣仲居然曬出肌肉照，確實也是相當難得的事，許多粉絲一下子被炸出來，驚訝大呼「這誰啊」、「哇賽大突破」、「居然這麼壯」、「鼻血一直流」、「這身材也太反差了吧」、「要變脫星了嗎」，但在受到衝擊的同時，也不忘祝福他生日快樂。

▲盧廣仲其實一直暗藏肌肉。（圖／翻攝自臉書／盧廣仲）

事實上，盧廣仲過去就曾經透露，其實自己一直都有腹肌，只是因為公司覺得跟形象不符合，就沒有露過。他先前為了演唱會和電影《花甲大人轉男孩》，也有稍微練了身體，好身材一直保持到現在，終於公開給粉絲看。