張學友、碧昂絲合唱《獅子王》主題曲！15s版本流出網跪了

記者吳孟庭/綜合報導

改編自迪士尼經典動畫的擬真電影《獅子王》即將上映,不但請到國際天后碧昂絲(Beyoncé),更聯手華語歌神張學友,東西方神級歌手破天荒合作,獻唱電影經典歌曲《今夜我屬於愛情(Can You Feel the Love Tonight)》,讓歌迷直呼「簡直是神仙打架」、「殿堂級組合」,網路已有15秒試聽版本流出!

▲張學友、碧昂絲合唱《獅子王》主題曲。(圖/環球唱片提供)

《獅子王》的大陸推廣曲將由張學友,以及在劇中幫女主角「娜娜」所配音的碧昂絲共同合唱,重新詮釋了這首經典歌《今夜我屬於愛情》,目前這首超級單曲預計在17日與電影同步正式發行,但網路上已有15秒試聽版本,可以聽到兩人已超完美合音唱出經典歌詞「Can You Feel the Love Tonight, The peace the evening brings」,光是兩句就讓歌迷聽完爆雞皮,直呼「簡直突破次元壁」、「這是什麼神仙組合啊」。

《今夜我屬於愛情》原唱是傳奇音樂教父艾爾頓強(Elton John)創作,曾經憑著這首歌奪得多項大獎,第67屆奧斯卡金像獎最佳原創歌曲獎、第52屆金球獎最佳原創歌曲獎,以及第37屆格萊美音樂獎最佳流行男歌手獎。《獅子王》則預計將在本周三(7月17日)全台正式上映。