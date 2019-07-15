張學友、碧昂絲合唱《獅子王》主題曲！15s版本流出網跪了

記者吳孟庭／綜合報導

改編自迪士尼經典動畫的擬真電影《獅子王》即將上映，不但請到國際天后碧昂絲（Beyoncé），更聯手華語歌神張學友，東西方神級歌手破天荒合作，獻唱電影經典歌曲《今夜我屬於愛情(Can You Feel the Love Tonight)》，讓歌迷直呼「簡直是神仙打架」、「殿堂級組合」，網路已有15秒試聽版本流出！

▲張學友、碧昂絲合唱《獅子王》主題曲。（圖／環球唱片提供）

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《獅子王》的大陸推廣曲將由張學友，以及在劇中幫女主角「娜娜」所配音的碧昂絲共同合唱，重新詮釋了這首經典歌《今夜我屬於愛情》，目前這首超級單曲預計在17日與電影同步正式發行，但網路上已有15秒試聽版本，可以聽到兩人已超完美合音唱出經典歌詞「Can You Feel the Love Tonight, The peace the evening brings」，光是兩句就讓歌迷聽完爆雞皮，直呼「簡直突破次元壁」、「這是什麼神仙組合啊」。

《今夜我屬於愛情》原唱是傳奇音樂教父艾爾頓強（Elton John）創作，曾經憑著這首歌奪得多項大獎，第67屆奧斯卡金像獎最佳原創歌曲獎、第52屆金球獎最佳原創歌曲獎，以及第37屆格萊美音樂獎最佳流行男歌手獎。《獅子王》則預計將在本周三（7月17日）全台正式上映。