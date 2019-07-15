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宋一國三胞胎「暴風抽高」變身長腿騎士！　粉嘆：時間過太快

記者謝艾婷／綜合報導

南韓超人氣「三胞胎」大韓、民國、萬歲因南韓節目《超人回來了》可愛萌樣受到粉絲喜愛，自2015年從節目下車之後，就鮮少在螢光幕前曝光，但仍有許多粉絲好奇他們的近況，爸爸宋一國也特地開了Instagram分享小孩的照片。

▲大韓民國萬歲。（圖／翻攝自Instagram／songilkook）

▲大韓民國萬歲與小時候相比長大許多。（圖／翻攝自Instagram／songilkook）

不知不覺已經7歲的大韓、民國、萬歲，先前曾隨媽媽到法國生活一年 ，回到南韓之後，也在2019年踏入校園成為小學生，而宋一國近日與粉絲分享他們的最新照片，並寫下「守護堂妹的花樣三胞胎」，三胞胎身穿襯衫搭配短褲，堅定的眼神儼然變身為騎士守護著堂妹，而三胞胎的長腿也意外成為照片的焦點。

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▲大韓民國萬歲。（圖／翻攝自Instagram／songilkook）

▲大韓民國萬歲舊照萌翻。（圖／翻攝自Instagram／songilkook）

宋一國先前曾分享三胞胎寶寶時期的舊照，三胞胎看起來一臉睡眼惺忪，像是剛睡醒的樣子，肉嘟嘟的臉蛋非常呆萌，與現在的暴風抽高相比，大批網友都覺得欣慰甚至感嘆時間真的過得很快，也不少網友笑稱「三胞胎的身高，未來是長腿歐巴。」

▲大韓民國萬歲。（圖／翻攝自Instagram／songilkook）

▲大韓民國萬歲。（圖／翻攝自Instagram／songilkook）

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大韓, 民國, 萬歲, 超人回來了, 三胞胎, 宋一國

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