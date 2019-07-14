大S狂酸阿雅…網友超怒「惡評塞爆留言」　汪小菲心疼護妻反擊了！

記者李湘文／綜合報導

藝人大S參加綜藝節目《我們是真正的朋友》，因為吐槽阿雅「腿短」、「從背後看就完全五五比例」，被觀眾質疑老是欺負對方，意外引發爭議。汪小菲為了替老婆平反，14日特地在微博轉發相關文章，強調這就是她們從小到大的相處方式，「虛假的相處也不會有這麼多快樂。」

▲大S在節目裡常吐槽阿雅，久而久之引起觀眾不滿。（圖／翻攝自微博）

大S向來說話犀利直接，對於好友阿雅更是愛吐槽，在《我們是真正的朋友》中也常挖苦對方，未料被觀眾狂批公主病「老是一副高高在上的樣子」、「不考慮別人的感受」。但也有網友幫大S說話，認為「每個人都有自己的相處模式」、「我跟朋友的相處方式也很毒」、「這才是真的感情好啊」。

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▲大S對待阿雅的方式引起爭議。（圖／翻攝自微博／大S）

眼見大S受到爭議，汪小菲14日跳出來幫忙解圍，轉發大S在節目中談友情的片段，感慨：「所以這就是她們4個從小到大的相處方式，每個人有自己的角色，互相幫助互相開玩笑，但是背後有很多共同奮鬥和互相扶持的故事。所以這個節目才叫我們是真正的朋友。當然，不是真正的朋友也體會不到。」

▲汪小菲替大S澄清。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

對於有人質疑大S和阿雅的友誼，汪小菲反駁：「虛假的相處也不會有這麼多快樂。」他同時轉發其他網友剪的影片，內容是阿雅以前上節目的片段，當時她哭著敘述爸爸病危時，第一個出現在身後的人就是大S。汪小菲雖未對這段影片多做評論，卻直接設為置頂微博，展現幫老婆澄清的用心。

▲汪小菲將阿雅談大S友情的影片置頂，以行動力挺老婆。（圖／翻攝自微博／大S）

事實上，大S雖然被網友罵成一片，但見到微博被惡評塞爆，13日還是坦然留言自嘲：「真心喜歡這個節目和團隊！就算大家說我是欺負阿雅的女魔頭，我還是好開心！因為我本來就是女魔頭啊！」選擇以幽默態度面對評論。

▲大S因為常吐槽阿雅，微博被網友惡評塞爆。（圖／翻攝自微博／大S）