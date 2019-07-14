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IG狂冒垃圾廣告「加微信買手錶」　蔡阿嘎爆氣留言嗆聲…網噴笑推：神回

記者李湘文／綜合報導

現代人使用社群網站的時間多，不少廣告、推銷也看中社群平台的力量，常常在名人的PO文底下打廣告，藉此賺取曝光度。大部分的名人都會無視或直接封鎖，然而YouTuber蔡阿嘎近日卻選擇回覆留言，直接向推銷手錶的帳號開嗆，耿直作法笑翻大批粉絲！

▲蔡阿嘎嗆IG廣告留言。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎一家人的互動吸引粉絲關注。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

蔡阿嘎14日PO出自己5歲的照片，跟快滿1歲的兒子蔡桃貴對比，讓大家看看父子2代可愛的模樣，未料PO文底下又出現突兀的廣告留言，推銷大家加微信帳號：「睡前聽一聽手表機械的聲音，嗒嗒嗒嗒…可以睡得更好～花最少的錢享受最奢華的生活。」

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▲蔡阿嘎嗆IG廣告留言。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎PO出自己和蔡桃貴的童年照。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

對於這類廣告留言，蔡阿嘎平時也不會特別理睬，然而這回似乎被刺激，直接回覆：「屁啦！呷塞！會把蔡桃貴吵醒好嗎？」他還特地把這則留言截圖，PO出來再吐槽一次：「呷塞啦！想害我半夜沒得睡嗎？」搞笑宣洩完人父的怒氣之後，才說會封鎖加刪除這些不實廣告。

▲蔡阿嘎嗆IG廣告留言。（圖／翻攝自蔡阿嘎Instagram）

▲蔡阿嘎嗆IG廣告留言。（圖／翻攝自蔡阿嘎Instagram）

看到蔡阿嘎回覆廣告留言，不少粉絲也笑翻了，紛紛附和「神回覆」、「誰敢吵醒蔡桃貴」、「阿嘎對於常半夜被叫起來玩的怨念很深」、「第一個回覆廣告留言的YouTuber」、「阿爸好嗆」。但也有人笑說，蔡阿嘎截圖PO出來，根本是讓手表廣告賺到曝光度，「讓他免費業配了。」

▲蔡阿嘎嗆IG廣告留言。（圖／翻攝自蔡阿嘎Instagram）

▲蔡阿嘎經常在深夜陪不睡覺的蔡桃貴玩。（圖／翻攝自蔡阿嘎Instagram）

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