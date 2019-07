王嘉爾跳一半突扶著腰離開...最後也沒上台！親口證實真的生病

記者吳孟庭/綜合報導

男星王嘉爾(Jackson)與所屬南韓男團「GOT7」正在南美舉辦巡迴演唱會,不過卻被粉絲目擊,他舞跳到一半,突然走到旁邊的燈具旁邊,蹲下躲了起來,邊走還邊扶著腰,讓不少粉絲擔心他是否舊傷復發。結束後他也在IG說明,原來是罹患「食物中毒」,但依舊安撫粉絲:「別擔心」。

▲王嘉爾跳一半突扶腰撐著走開...最後也沒上台!親口證實真的生病。(圖/翻攝自王嘉爾IG、推特)

GOT7在墨西哥當地時間7月13日開唱,當演唱到《LOOK》的時候,大家都在舞台中央,只有王嘉爾一人突然走向旁邊,左手疑似扶著腰部,接著跑到一座大型燈具旁邊,彎腰躲了起來,沒有在中間和團員一起跳群舞。接下來的舞台直到最後,他也沒上台,有謙當場安撫粉絲說,「Jackson沒事的,請大家不要擔心喔。」

▲▼王嘉爾最後都沒上台,成員拿著他的T恤。結束後他趕緊在IG、微博都報平安。(圖/翻攝自王嘉爾IG、微博)

王嘉爾隨即在IG上說明,用英文寫下,「墨西哥,今晚真的太棒了,非常有活力與熱情,我真心非常愛大家。」但解釋了為何他無法上台的原因,「很可惜我無法撐到最後,非常抱歉,因為這幾天有一點食物中毒,我已經吃藥會好起來的,別擔心。等不及下次再見面了。」同時也在微博用中文報平安,接下來在3天後,則會和GOT7繼續在智利開唱。

▼王嘉爾被拍到跳一跳突然走開。(影片來源:Twitter _MrMeawww)

I hope you get well soon na #JacksonWang#GetWellSoonJackson pic.twitter.com/a2HMjunB84