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王嘉爾跳一半突扶著腰離開...最後也沒上台！親口證實真的生病

記者吳孟庭／綜合報導

男星王嘉爾（Jackson）與所屬南韓男團「GOT7」正在南美舉辦巡迴演唱會，不過卻被粉絲目擊，他舞跳到一半，突然走到旁邊的燈具旁邊，蹲下躲了起來，邊走還邊扶著腰，讓不少粉絲擔心他是否舊傷復發。結束後他也在IG說明，原來是罹患「食物中毒」，但依舊安撫粉絲：「別擔心」。

▲王嘉爾跳一半突扶腰撐著走開...最後也沒上台！親口證實真的生病。（圖／翻攝自王嘉爾IG、推特）

▲王嘉爾跳一半突扶腰撐著走開...最後也沒上台！親口證實真的生病。（圖／翻攝自王嘉爾IG、推特）

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GOT7在墨西哥當地時間7月13日開唱，當演唱到《LOOK》的時候，大家都在舞台中央，只有王嘉爾一人突然走向旁邊，左手疑似扶著腰部，接著跑到一座大型燈具旁邊，彎腰躲了起來，沒有在中間和團員一起跳群舞。接下來的舞台直到最後，他也沒上台，有謙當場安撫粉絲說，「Jackson沒事的，請大家不要擔心喔。」

▲王嘉爾跳一半突扶腰撐著走開...最後也沒上台！親口證實真的生病。（圖／翻攝自GOT7臉書）

▲▼王嘉爾最後都沒上台，成員拿著他的T恤。結束後他趕緊在IG、微博都報平安。（圖／翻攝自王嘉爾IG、微博）

▲王嘉爾跳一半突扶腰撐著走開...最後也沒上台！親口證實真的生病。（圖／翻攝自王嘉爾IG、微博）

王嘉爾隨即在IG上說明，用英文寫下，「墨西哥，今晚真的太棒了，非常有活力與熱情，我真心非常愛大家。」但解釋了為何他無法上台的原因，「很可惜我無法撐到最後，非常抱歉，因為這幾天有一點食物中毒，我已經吃藥會好起來的，別擔心。等不及下次再見面了。」同時也在微博用中文報平安，接下來在3天後，則會和GOT7繼續在智利開唱。

▼王嘉爾被拍到跳一跳突然走開。（影片來源：Twitter _MrMeawww）

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GOT7, 王嘉爾, Jackson, 日韓風

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