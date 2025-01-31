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2025陸劇開啟「大男主劇」時代！楊洋修仙肖戰復仇　7男神拼事業

記者陳芊秀／綜合報導

2024年的陸劇有多部黑馬之作，其中宅鬥、重生題材特別刺激收視流量，來到了2025年，陸劇又有一波新的風潮來臨！過去陸劇以描述女性獨立成長與愛情的「大女主劇」為大多數，而今年將會有多部以男主角為故事核心，描述其成長奮鬥過程的「大男主劇」。打頭陣的是王鶴棣主演的《大奉打更人》，包括楊洋、肖戰、羅雲熙、龔俊等男神挑大樑主演，《ETtoday》整理以下8部「大男主劇」，每部都充滿看點。

王鶴棣／大奉打更人

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

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▲跨年大戲《大奉打更人》由王鶴棣主演。（圖／Disney+提供）

《大奉打更人》是古裝探案喜劇，改編自作家賣報小郎君在起點中文網連載的同名小說，自2020年6月連載，在平台創下「最快達成十萬均訂」的驚人紀錄，並陸續推出漫畫、動畫，現在翻拍真人劇。劇版描述現代打工人楊凌穿越到大奉王朝變成打更人「許七安」，運用現代知識與智慧解決奇案，與一群夥伴對抗暗黑勢力，守護大奉安定，由王鶴棣主演，田曦薇飾演大奉二公主「臨安」，導演是執導過《贅婿》、《與鳳行》等夯劇的鄧科，劇集在串流平台、央視播出。且劇組強調是第一季，如果收視獲得熱烈迴響，第二季也會製作。

肖戰／藏海傳

▲▼大男主陸劇-肖戰《藏海傳》。（圖／翻攝自微博）

▲肖戰《藏海傳》上演復仇權謀。（圖／翻攝自微博）

《藏海傳》是名導鄭曉龍繼2011年《甄嬛傳》、2015年《羋月傳》之後，相隔10年再度推出古裝權謀劇。男主角是肖戰，故事描述男主角背負血海深仇，化名「藏海」，並且憑才能在朝堂步步高升，同時展開復仇之路的過程，女主角是張婧儀。而該劇故事源自於《盜墓筆記》人氣作家南派三叔筆下的角色「汪藏海」，不過劇版會有許多改編。劇集不僅在串流平台上架，也是央視2025年度大劇之一，開拍期間話題不斷，去年（2024）推出首波預告時，因為色調濾鏡太暗引發部分網友批評，劇方出品人火速回應會聽取觀眾意見，可見受期待的程度。

成毅／英雄志、赴山海

▲▼大男主陸劇-成毅《英雄志》《赴山海》。（圖／翻攝自微博） 

▲成毅《赴山海》是穿書劇情。（圖／翻攝自微博）

成毅主演的武俠劇《蓮花樓》在2023年播出時造成轟動，現在接連主演《英雄志》、《赴山海》，都是武俠劇題材。《英雄志》改編自作家孫曉的同名小說《英雄志》，以土木堡之變為歷史背景，女主角是李一桐，加上肖順堯、王千源、鄭業成等人，描述四位英雄在時代下面對命運的動盪，由《鶴唳華亭》的楊文軍執導。《赴山海》加上穿書元素，改編自作家溫瑞安的小說《神州奇俠》，描述愛寫武俠小說的現代男主角「肖明明」，穿越進入系統變成《神州奇俠》內的主角「蕭秋水」，展開一連串冒險任務，由任海濤、林峰共同執導。

楊洋／凡人修仙傳

▲▼大男主陸劇-楊洋《凡人修仙傳》。（圖／翻攝自微博）

▲楊洋《凡人修仙傳》窮少年立志修仙。（圖／翻攝自微博）

楊洋繼現代偶像劇《我的人間煙火》後，回歸古裝主演《凡人修仙傳》，改編自忘語的人氣小說，描述一名山村貧寒少年「韓立」，偶然進入江湖小門派，雖然資質平庸，但是憑藉自身努力與精明謀劃，最終修煉成仙的故事，原作已經有動畫版，2023年翻拍真人劇集，導演是《夢華錄》的楊陽，加上金晨、汪鐸、徐海喬、趙小棠等人主演。

羅雲熙／水龍吟

▲▼大男主陸劇-羅雲熙《水龍吟》。（圖／翻攝自微博）

▲羅雲熙《水龍吟》演神秘俠客。（圖／翻攝自微博）

羅雲熙主演的《水龍吟》屬於玄幻武俠劇，改編自藤萍小說《千劫眉》，導演陳宙飛是張藝謀電影《影》的攝影師。該劇描述來自「異境」的男主角「唐儷辭」，因為被昔日好友構陷，捲入了黑道勢力“風流店”要顛覆天下的陰謀，他憑藉著武學經書「往生譜」習得的武功，逐步掌控中原劍會，進而與風流店展開對峙，過程中結識不少英雄好友，群俠共同背負守護天下的使命。由於是虛構時代，靈感取材自宋代《太平廣記》描述的玄幻世界，服裝設計融合殷商、漢、宋、明等朝代風格，打造出全新的武俠世界觀。

龔俊／暗河傳

▲▼大男主陸劇-龔俊《暗河傳》。（圖／翻攝自微博）

▲龔俊《暗河傳》是《少年歌行》外傳。（圖／翻攝自微博）

龔俊憑《山河令》爆紅，近年搭檔無數陸劇女神演出夯劇，擁有大批鐵粉。他主演新劇《暗河傳》是《少年歌行》外傳，改編自周木楠的網絡同名小說，而「暗河」是人氣小說系列《少年歌行》中的殺手組織。《暗河傳》描述少年劍客蘇暮雨，捲入暗河大家長之爭，為了信念與摯友拔劍相向，在權謀鬥爭中堅守信仰的故事。導演是執導《琉璃》、《少年歌行》等無數夯劇的尹濤。

井柏然／夜不收

▲▼大男主陸劇-井柏然《夜不收》。（圖／翻攝自微博）

▲井柏然《夜不收》改編自歷史事件。（圖／翻攝自微博）

井柏然主演的古裝武俠劇《夜不收》，改編自歷史真實事件，以明朝為時代背景，「夜不收」是明朝邊防情報組織的特殊兵種。而故事描述大明與瓦剌簽訂議和，但因瓦剌將軍蘇赫巴魯拒絕議和，派人追殺保鏢夜不收百戶陳廣及議和負責人素翰台吉等人。井柏然飾演「喬三一」，與一群人護送議和負責人去尋求支持，經歷重重危機。台灣演員明道是特邀演出瓦剌將軍「蘇赫巴魯」。

▲▼2025陸劇開啟「大男主劇」時代。（圖／ETtoday製圖）

▲2025陸劇開啟「大男主劇」時代，7男神挑大樑主演的新劇必追。（圖／ETtoday製圖）

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陸劇, 大男主劇, 大女主劇, 王鶴棣, 肖戰, 成毅, 楊洋, 羅雲熙, 龔俊, 井柏然

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