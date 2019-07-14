安妮活動前1小時躺沙發淚崩：我不夠聰明！被嫌「講話聽不懂」壓力超大

記者林彥君／雲林報導



伊林名模安妮今（14日）到雲林劍湖山樂園出席「Yunlin Star旅遊大使我可以」徵選活動，常上各大綜藝節目、樂觀外向的她，一直在螢光幕前維持開朗形象，安妮透露其實私下會因為沒自信或網路評論難過落淚，「我覺得世界上沒有人會一直有自信，我們的工作可能會遭受批評，我太在意了！選擇不看留言。」





▲安妮擔任活動評審。（圖／雲林縣政府）

安妮透露，有次在記者會前一小時因聽到旁人說：「安妮妳最近是不是變胖了？都聽不懂妳在講什麼？」讓她突然心情低落，「我這麼努力了怎麼會這樣？要工作了，但我覺得自己不夠努力、不夠漂亮、不聰明，我坐在沙發上全身無力，眼淚就一直掉下來。」雖然她常感到壓力、鑽牛角尖，但到最後她都能以最好狀態抵達現場。

安妮近期發行寫真書《透明的妮》，預購數量已衝上即時榜冠軍，安妮透露預購人數已超乎她的預期，「預購都可以獲得簽名書，預購的人超級多，我簽名簽得手好痠，晚上回家要把手吊著放鬆！」

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▲安妮平時健身維持好身材。（圖／雲林縣政府）

在安妮拍完照要進行挑片，當時還因為不好意思，安妮摀著雙頰躲進廁所、害羞得不敢看。安妮強調照片沒有經過修片，希望將自己的樣貌自然的呈現給粉絲，「我身上的痣、身體線條都不修，不然我不會健身練得這麼辛苦。」

至於最滿意自己的哪一個部位？安妮最滿意腦袋，還有我的心，笑說：「內臟很重要。」不過身邊的朋友則是驚訝她的蜜桃臀線。寫真書在15日上市，她已想好下一本寫真書的風格，挑戰穿比基尼在俄羅斯冬季的冰天雪地中拍攝。

▲安妮到樂園玩旋轉木馬。（圖／伊林娛樂提供）

安妮笑說在臉書上分享寫真照，但又很害怕面對粉絲的反應，所以發完文就把手機放一邊，請經紀人幫忙看留言，沒想到粉絲看到後反應很正面，有網友誇她拍得很藝術又時尚，都很支持她，安妮開心地說：「一個不好的留言都沒有，真的好感動。」