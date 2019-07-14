需要犧牲的世界，還是夢想？李政宰演得揪心《輔佐官》將推第二季

文／yeonhee

韓劇《輔佐官–改變世界的人們》以5.314%亮眼收視畫下句點，但將會推出第二季，預計在今年11月播出。今天要來講講這個李政宰飾演飾演的角色張泰俊。

***警告！會有嚴重《輔佐官》劇透！

擁有那個稚嫩又天真、想改變世界的夢想，才會對只有6g重量的無窮花徽章產生憧憬。那麼這一份懇切的信念，到底從何時開始變質了、渾濁了呢？

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大雨澆下，淋濕筆挺西裝的晚上，他回到了十年前與摯友兼至親關係般前輩 — 李成民議員（鄭進永 飾演）許下改變世界這個承諾的地方。看著眼前巨大的建築物，回想起了當時的純真，對比現在的自己，何時開始，他，竟然失去了當初的「純」，只保留了「真」呢？

「贏才是最重要的！您不是說要改變世界嗎？那麼贏了才能做點什麼啊！」

化腐朽為神奇、把不可能變可能，對張泰俊而言絕對是游刃有餘的。為了往上爬，為了要擁有「力量」，為了成就自己夢想的和平世界，他，什麼都做。中途跳槽去幫助宋熙灄議員（金甲洙 飾演），是因為他認為宋議員是個能幫助自己上位、得到權利的一隻棋子。互相利用，你我獲利，他徹底妥協於戰戰兢兢的用完即棄。

跳槽的那一刻，他的「純」已經被犧牲了。

前身為警察，讓他看盡了被打壓的人們的無力；父親傾家蕩產地參選，導致家庭破碎，讓他明白了身為稻草的無奈。這些背景與經歷是讓他變得強韌堅毅的養分，也是造就他的「真」的功臣。

看見自己的秘密愛人被他人算計，推至被拋棄的邊緣，即使自己已被宋議員下令要斬草除根，他還是絞盡腦汁要善英（新慜娥 飾演）相信自己，放下黨發言人職位，再使出備好的殺手鐧。

看見自己的大哥被人陷害，也三思後，想出了顧全兩方的對策。

看見傳送帶事故的受害者是被延誤就醫才死亡，而這一切的發生只因公司代表想敷衍了事，但代表和自己的議員有著利益關係，在實習生韓道景（金桐俊 飾演）苦苦哀求下，面對兩難時 — 把證據交出則損自己議員；把證據掩蓋則害慘被害者及唯一家屬長輩，他最後面不改色，用了一個算是兩全的方法來解決，只因這樣對兩方的傷害都能是最少的。

他的聰明伶俐和察言觀色不是虛假的，而是傾盡全力想讓所有人得到也許不是最好的結局，但絕對是最佳的選擇。他對身邊仰賴、崇拜、愛護著自己的所有人，都想為其給予真誠的回禮，所以在名為「真」的道路上，永不偏離。

「大家都在奔至各自的燈光，但是，越靠近光芒，雙眼就越會被蒙蔽，連腳底下的黑暗都看不到 ......不要失去方向，就算腳下的影子拖住我，就算眼睛被蒙蔽，也要向著陽光走下去。」

電話響起，眼神一變，直奔李議員的地方選區辦公室。凌亂的黑髮、濕透的西裝、歪掉的領帶，他焦急地從車上下來，跑向入口，怎麼知道一切已經遲了。聽到巨響的那一瞬間，身體僵直了，一臉恐慌的他只希望即將目睹的不是他心裡所懼怕的情節。

轉過頭的那剎那，大雨還在下，卻彷彿所有事已靜止。那個臉部特寫，直擊我的心臟，讓我真真實實感到他當下的心碎與懊悔。無數的「如果」正在腦中上演，眼前地上的鮮血與滑落臉上的雨水形成強烈對比。曾經像雨水的光透清澈變成了像鮮血那樣的權利慾望。他，錯了，而這個錯誤始於「純」的結束。

血染的徽章，還是憧憬嗎？需要犧牲的世界，還是夢想嗎？

「沒有天空的空間，與無法測量的時間戰鬥，要把滾落下懸崖的石頭推上去才行。為了在骯髒的世上活下來，我低下了頭，放棄了自尊心，我就是這樣跨過了那個高門檻。我狠毒又堅韌地活了下來，但是...我卻沒有抓到任何東西。」

張泰俊，讓我揪心揪肺，讓我無數次地感慨他一次又一次化險為夷的能力，讓我又看到了一個職業的生死存活（太會演了，真的，第8集結尾，我五體投地）。

當張泰俊被斬掉所有力量後，會是怎麼樣的？需要力量來完成的任務，在失去力量的當兒，我們最棒的輔佐官會尋回當初拋棄的「純」嗎？

累了吧，輔佐官？別扛著，別喊了，別拉直那臉了。停下、聆聽、找回信念吧。只有這樣，犧牲的不會是無用的；血染的不會是浪費的。你的信念還未澆滅，你的力量正在燃燒。純真的泰俊，是時候回來了。

（以上圖片皆翻攝自JTBC）

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本來出自外稿作家：yeonhee

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