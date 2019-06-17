李政宰等10年重回電視劇竟演跟班！《輔佐官》燒腦劇情開播飆收視

文／yeonhee

보좌관 - 세상을 움직이는 사람들 // 輔佐官– 改變世界的人們 (2019)

主演：李政宰，新慜娥、李伊利雅、金桐俊

今天，我要一改不正經，來比較正式地介紹這部劇，因為看完首播後終於明白，為什麼政宰叔時隔10年回歸小螢幕，會馬上接下這部劇。「輔佐官」這個角色真的非常有吸引力。

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▲《輔佐官》是李政宰睽違10年重回電視劇的作品。（圖／翻攝自JTBC）

6g 의 야망, 6g 의 대가.

6g 的野心，6g 的代價。

那「輔佐官」是什麼？在前導宣傳片中，飾演超級輔佐官 — 張泰俊的李政宰是這麼解釋的：

「輔佐官是在汝矣島政壇所屬國會事務處的一種特定公務人員，也被稱為無所不能的人。是政策的研究員、製造話題的記者、宣傳議員的行銷、募集政治資金的金融專家，也是計畫制定法律的法律專家。擁有多方面高深造旨的專業人員，那就是輔佐官。」

▲李政宰是演議員的輔佐官。（圖／翻攝自JTBC）

好像有點深奧，簡明的說就是什麼都做，冒險與否、見得光的與見不得光的，決定要以靜制動或以變制變，輔助那名自己侍奉的「上司」（議員）的超級秘書兼助理兼國師（萬能小幫手）。戲劇可能也美化了這個角色，不過也帶我們一窺這成功議員背後，嘔心瀝血付出的功臣。

《輔佐官– 改變世界的人們》首播了兩集，而我資歷好淺，要一句話看兩次，再反覆思考才能了解那句話的意思，是我覺得很有挑戰性的事（因為我很喜歡這樣的劇，看的當兒還會增加知識，就像《祕密森林》和《Life》一樣）。這裡有許多專業用語和引述到政治法案的詞，加上演員們說話都很快，所以會有點吃力，可能不是很多人會喜歡的菜。

以issue（話題）蓋過issue，是一句很熟悉的話。頭兩集裡，張泰俊和其餘輔佐官已經兩次成功轉移焦點，利用輿論、利用苦肉計、利用以暴制暴的方式，把不利於己的狀況化險為夷，而這些事發生的當兒還有幽默的對話和猜不到的劇情，是我覺得蠻刺激、合我味蕾的地方。

實話：好啦，我承認裡面有一部分是因為政宰叔我才喜歡的啦～

▲《輔佐官》女主角新慜娥。（圖／翻攝自JTBC）

新慜娥在劇裡是名新人議員，也擔當黨內發言人，曾經主持過時事節目，也是個律師，整個人出來的氣場好強，聰慧、穩重的女強人設定非常有魅力。李伊利雅則是輔佐官，和泰俊共事，能力出眾、也敏銳，不用解釋就知道泰俊要什麼。金桐俊好可愛啊，是新人實習生，有點呆萌，不過觀察力蠻強的。

▲▼《輔佐官》李伊利雅、金桐俊。（圖／翻攝自JTBC）

劇情我不想透露，大家自己去看吧。我不推薦這部劇給浪漫愛情劇愛好者哦。不過，可以讓我稱讚政宰叔一下嗎？不喜歡的人請自行跳過下一段，哈哈哈（說好要正經的，正經去哪了？）～

大家都說他接這劇是降格演出，不過我反而慶幸他那麼做了，因為這幾年他演出的電影角色都比較正經，像《與神同行》的閻羅王，可是這劇讓我看到接近現實生活裡的他，多了點真實與接地氣的感覺。演技上真的不愧是李政宰，那臉蛋細微到眼神變化都是戲，我發覺我沒愛錯演員呢。（還有那詼諧笑容竟然好可愛）

▲《輔佐官》李政宰與新慜娥有特別的關係。（圖／翻攝自JTBC）

我喜歡這四名主人公的人設（我覺得之後我應該會寫一篇來歌頌政宰叔演的張泰俊～），也喜歡劇情的緊張感，他們努力不懈只為完成自己的職務，他們是改變世界的人們，他們是輔佐官（和議員）。

PS：劇透！劇透！劇透！第一集有亮點！我從來沒想到新慜娥和政宰叔是這樣的關係啊！哈哈哈～另外剛播兩集收視就到4.5%算是很不錯的開頭呢！

yeonhee

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