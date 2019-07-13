子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩喊話：永遠都是9個人

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團TWICE傷兵累累，多名成員身體狀況不佳，雖然今（13日）晚間多賢順利與成員一起參加新加坡的演唱會，但還是少了MINA。表演到一半，SANA、多賢、志效看了粉絲應援影片後潸然淚下，子瑜走到舞台中間時也哭了，娜璉答應歌迷，「我們會永遠9個人」，逼哭現場鐵粉！

All the members are crying dahyun is smiling through her tears as she asks ONCEs to wait for all 9 members to come back again❤#TWICELIGHTSinSG pic.twitter.com/qQlbjH3R5m — 묘이#GetWellSoonMina (@minarismile) 2019年7月13日

TWICE今晚正在新加坡舉辦巡迴演唱會，MINA傳出疑似患有舞台恐慌症，因健康問題暫停活動，但成員們紛紛上場分擔MINA在每首歌需要表演的部分，展現絕佳的團隊默契。

不過站到舞台中央，當TWICE唱到了《After Moon》時，不少粉絲亮起了MINA應援色的手燈（「TWICE LOVELYS」的對應顏色），成員開始唱到落淚，包含子瑜、志效都被看到在擦眼淚。

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Tzuyu crying #TWICELIGHTSinSG pic.twitter.com/8FHAar375l — JY (@jyolo2) 2019年7月13日

在最後則是粉絲獻上驚喜應援影片，TWICE看完轉頭又瞧見粉絲手上拿著的手幅，多賢此時已經忍不住眼角的淚水，SANA也是哭到用手遮住自己的臉，幾乎全員都淚灑台上，台下則聽到不少男粉喊：「別哭！Don't Cry！」

Jihyo crying too #TWICELIGHTSinSG pic.twitter.com/llQhDlu2rW — JY (@jyolo2) 2019年7月13日

多賢對粉絲說，「雖然你們感謝我們成為你們的光芒，但我也想對你們這樣說，你們也是我們的光芒，雖然有很多遺憾，但請等待我們以9個人回來的那天！」娜璉也說，「別忘記TWICE永遠是9個人，我們會更好、更堅強，請等著我們。」彩瑛則喊話，「就像你們想見MINA，我們也都很想念她，希望你們能等待著，大家都要健康，永遠開心就好了。」