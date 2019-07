子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩喊話：永遠都是9個人

記者吳孟庭/綜合報導

南韓女團TWICE傷兵累累,多名成員身體狀況不佳,雖然今(13日)晚間多賢順利與成員一起參加新加坡的演唱會,但還是少了MINA。表演到一半,SANA、多賢、志效看了粉絲應援影片後潸然淚下,子瑜走到舞台中間時也哭了,娜璉答應歌迷,「我們會永遠9個人」,逼哭現場鐵粉!

All the members are crying dahyun is smiling through her tears as she asks ONCEs to wait for all 9 members to come back again❤#TWICELIGHTSinSG pic.twitter.com/qQlbjH3R5m