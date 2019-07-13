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林俊傑受邀美職棒看球！再當溫布頓網球大使..跨運動界超狂

記者盧薇淩／台北報導

七月號稱是林俊傑名符其實的「JJ運動月」，一直以來堅持將運動融入生活中的JJ，這個月非常榮幸受邀參與了兩大體育盛事，MLB美國職棒大聯盟全明星賽，以及溫布頓網球錦標賽。在美國職棒全明星賽三方聯名合作，JJ以第一個華人品牌與MLB合作出席，受邀前往美國克里夫蘭觀賞美國職棒大聯盟全明星賽，還來不及調整時差，緊接著飛抵長春舉辦聖所演唱會。

林俊傑聖所2.0世界巡迴演唱會在長春開唱，JJ開場感性和觀眾聊到，自己在出道第一年就和長春有了最初的邂逅，回想曾在冬天的造訪長春，寒冷的體驗榮登他待過最冷的城市 ，氣溫直達零下25度讓他難以忘懷。遙想出道到現在，這是16年來第一次在長春舉辦個人演唱會，而今晚的長春也十分給力有著涼爽宜人的好天氣，大雨也在JJ登台前就停了下來。

▲▼林俊傑在長春開唱 。（圖／JFJ PRODUCTION）

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▲林俊傑在長春開唱。（圖／JFJ PRODUCTIONS）

來到長春站的觀眾有著超乎想像的熱情，甚至有男性觀眾從開場到結束不斷以「老公」呼喊著JJ，快歌橋段幾乎全場都站了起來，在4萬人同時又唱又跳的震撼之中，全場火熱跟著熱力四射的JJ一同熱舞，不僅僅是種感動，更能感受到JJ打造聖所帶來的獨特魅力。

▲▼林俊傑在長春開唱 。（圖／JFJ PRODUCTION）

▲林俊傑參與美國職棒大聯盟及溫布頓網球錦標賽。（圖／JFJ PRODUCTIONS）

演唱會結束隔天，JJ繼續當起空中飛人，以Polo Ralph Lauren x 2019溫布頓網球錦標賽形象大使之姿，也是第一位華人代言，將親臨倫敦溫布頓球賽現場觀賽。JJ的演出不僅敬業地克服了時差，他也分享自己為了運動電玩FIFA ONLINE所創作的主題曲《Show The World》，也是因為熱愛運動，連創作都離不開運動了，他也表示除了幸運能親自觀賞許多十分精彩的賽事，也不斷提醒自己，在生活中即使被困難打倒，也不要輕易放棄。

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