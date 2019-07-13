某年被老妹拖去看BEAST演唱會後開啟對韓國的愛，喜歡到韓國走訪喜愛的..

文／安妮小姐

會想要到坡州，完全是因為韓劇的關係。從看了《金秘書為何那樣》、《芝加哥打字機》到《羅曼史是別冊附錄》，劇中都有出現位在京畿道坡州的「智慧之林」，於是促成5月初首爾快閃行中，其中一天來安排去坡州玩。邊查詢坡州相關資料時，在IG上看到這間「DIRTY TRUNK」美照頻頻出現，是近期網路上頗紅的咖啡廳，最新韓劇《請輸入檢索詞WWW》中，有好幾個場景就是在這拍攝的喔！

「DIRTY TRUNK」佔地挺廣，共有兩層樓高，外觀有點像大型倉庫或廠房的樣子，我們這天在咖啡廳剛開門沒多久抵達，原以為大家不會這麼早起床，結果我們錯了，裡頭已經有不少組客人在用餐或喝咖啡了呢！

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DIRTY TRUNK在入口旁設置了無障礙坡道，覺得這樣的設置很貼心。大門外停放了一台挺帥氣的車，覺得跟咖啡廳外觀還挺搭的咧，呵呵！



從大門進來後需再經過一道自動門，還沒進入咖啡廳就已經有些期待裡頭的樣子了。



進入咖啡廳，就先被這眼前寬敞的空間環境所吸引，雖然在外面看到建築挺大一棟，實際進來後還是忍不住驚呼這空間也真的太大了！



咖啡廳洗手間位在進門後左手邊，牆上的大型指標也挺有個性及特色。

靠近門口的區域也設置非常多的座位，天花板上的燈飾有畫龍點睛的效果，在靠角落木門後方是他們烘焙廚房，拍攝時剛好遇到一車剛出爐準備放上檯面的麵包。



入口處往點餐櫃檯這區域的座位，主要以大長桌的桌型為主，一旁整片的落地窗，讓空間光線充足明亮，搭配一些植栽點綴，讓看似冰冷剛硬的工業風裝潢，多了分柔和感。



咖啡廳主要經營的品項除了各類飲品外，還有各式不同口味的麵包與蛋糕，甚至是偏正餐的餐點都有，算是滿多元的。

麵包類商品在這裡頗受歡迎，每款賣相都很不錯，很想都買來吃吃看說XD～在「DIRTY TRUNK」點餐流程跟其他同類型咖啡廳一樣，先夾取想要的麵包後，再去櫃檯順便點飲料、付款。

這裡的麵包價格不算是太便宜，而且只有韓文標示，基本上我是直接由外觀來選擇的^^"

蛋糕櫃內有幾款蛋糕也頗有興趣，像是彩虹蛋糕或千層蛋糕都讓人有些心動呢～



安妮還滿喜歡點餐櫃檯後方的那面紅磚牆，菜單的部分沒有特別注意到有無紙本或其他形式，一早到咖啡廳，就只想來杯拿鐵咖啡啊XD～咖啡的價格不會太貴，拿鐵的部分熱的韓幣5000，冰的5500。

DIRTY TRUNK另一個覺得挺特別的設計，就是這階梯式座位區，總覺得韓國人很喜歡這樣席地而坐的座位，不過安妮個人對於這樣的座位都無法久坐，會一直像隻蟲子亂動…^^"



在階梯式座位上排往下看的感覺，大概就像照片這樣吧～這樣居高臨下的視野似乎不錯。不過，安妮有點好奇，若是這區域都坐滿了人，會不會有可能發生上排客人的腳，不小心踹到下排客人頭的狀況？XDD

找了一處喜歡的座位放下餐點與包包後，接著就是一連串餵相機吃飯的時間啦！因為咖啡廳實在太好拍，就連餐點也搬來搬去到處取景拍XDD

咖啡的部分，安妮點的是熱拿鐵咖啡，口感算是滑順不會太淡（韓國很多咖啡都偏淡）。麵包的部分，這三款麵包分別是草莓可頌(W5000)丶巧克力丹麥(W3500)丶起司麵包(W4500)，這三款內餡都很飽滿，不過起司有點過度飽滿，會吃到膩的那種^^"巧克力丹麥味道濃郁，但最喜歡的是草莓可頌，內餡不會過度甜膩，可頌本身也挺酥軟的，很喜歡！

（以上翻攝自愛奇藝台灣站）

韓劇《請輸入檢索詞WWW》第4集拍晚上的時候，與最新第11集白天的時候都有拍到，取景角度也不太相同。

前幾天看到第四集尾聲時，咦！這不就是我們來過的咖啡廳嗎？！沒想到居然來到這裡拍攝了！原本DIRTY TRUNK就是網路上很紅的咖啡廳，再加上韓劇的加持效應，生意應該又會再創另一個高峰吧？

若要說咖啡廳哪裡是大家必拍的角度，絕對就是這了！從咖啡廳二樓正中間位置看去，齒輪造型裝飾（感覺像是窗景？）的牆面與超高挑鋼筋梁柱，搭配起來的畫面相當壯觀且特別，讓人印象深刻，識別度也超高！

這麼漂亮的地方，說什麼也要來拍張照留念，因為自己不上相，就拍拍背影意思一下就好XD～看看人家韓妞，真的是隨意一站就很有畫報感啊～你們來到這裡時，別忘了也在這角度拍幾張照喔！；）



從二樓側邊拍攝咖啡廳不同角度。

安妮覺得從階梯上來後右手邊這排座位區也很好拍，而且不知道是不是因為咖啡廳開在擁有「出版城市」之稱的坡州，因此在二樓有許多書籍裝飾。此外，二樓也設有餐盤回收區，若使用完的餐具不用特地再帶回到一樓去放（但記得離開前將自己的餐盤杯具拿到回收區）。

滿喜歡二樓這區像書店丶圖書館的區域，不過這裡的書籍是單純展示用，無法提供閱讀，雖然書牆面積不大，但營造出的氛圍挺不錯的，我們還在書牆前的大桌拍好好多張照片XD

二樓另一面的座位區就比較單純一點，都是這樣長桌的設計，感覺比較適合團體在這聚餐或開會之類的。此外，咖啡廳內有提供免費WIFI，可以盡情的在這裡拍照然後打卡上傳，哈！（ps.營業時間早上9點到晚上10點）

至於要如何前往DIRTY TRUNK咖啡廳，從首爾前往坡州，聽起來很遠，但其實搭乘2200號公車就可以抵達，且車程不會太久，可以從弘大直接上車就行，由於美照就佔了這篇太多篇幅，詳細前往資訊可以至安妮小姐部落格。

（以上圖片皆由安妮小姐授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

本文出自外稿作家：安妮小姐

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