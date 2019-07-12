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尖叫！C.T.O備戰演唱會處男秀　預告放送超大福利

記者蔡琛儀／台北報導

C.T.O近日推出新專輯《START IT》，出道一年的他們並宣布8月31日將在台大體育館舉辦出道以來第一場售票演唱會「2019 C.T.O First Concert」，這場演唱會不但能看到C.T.O的招牌勁歌熱舞，每一位團員也精心準備非常具個人特色的Special Show，還會近距離和粉絲們互動。

▲▼ C.T.O。（圖／環球提供）

▲C.T.O新專輯中更加明確展現每個人的特質。（圖／環球提供）

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滿是興奮與期待的6位團員表示，這次在新作品中都更加明確去展現各自專屬的特質，梓鑫的俊美外型和充滿戲劇魂的眼神、梓寧的陽剛性格和充滿爆發力的饒舌、薛恩的自彈自唱演奏實力、宇慶的肢體魅力和舞蹈、振緯的創作能力和說唱、仕偉的熱舞技巧。

C.T.O這次也努力參與專輯的製作過程，所有團員從收歌開始，像參加音樂創作營，每個人都絞盡腦汁寫歌，大量參與創作，還要與其他作詞人比稿下，發片前受到網友們票選最高的二首歌，就是團員們填詞的作品。

▲▼ C.T.O。（圖／環球提供）

▲C.T.O即將在台大體育館開唱。（圖／環球提供）

新專輯由紀佳松擔任製作人操刀，除了收錄強烈節奏性舞曲，還有由簡單吉他和弦與電子旋律元素編作的浪漫歌曲，為此他們也特別接受密集的歌唱訓練，找來曾與羅志祥、蔡依林、孫燕姿、蕭敬騰等眾多歌手合作的聲樂老師高琇銘(Hideaki Koh)，針對每個人不同的聲線來調整他們適合的音域與唱法，找出最適合每個團員的聲音，此外他們還勤練歌唱舞蹈能力，每天練舞10幾個小時。演唱會門票將在13日中午12點開賣。

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