ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

燦烈姐姐告別6年主播生涯　轉換跑道：對我來說這是一條更幸福的路

記者古靜兒／綜合報導

南韓YTN電視台新聞主播朴宥拉除了是鎮台主播外，還有另一個身份，那就是知名南韓偶像團體EXO成員朴燦烈的姐姐，姐弟兩人感情甚好。12日中午時分朴宥拉在Instagram上上傳了自己在主播台上播報新聞的照片和短片，宣佈即將退下主播台，也很謝謝大家這些年來對她的支持。

▲朴燦烈主播姐姐朴宥拉宣佈轉換職業跑道，辭去主播一職。（圖／翻攝自Instagram／yooranna）

▲朴燦烈主播姐姐朴宥拉宣佈轉換職業跑道，辭去主播一職。（圖／翻攝自Instagram／yooranna）

受到不少愛屋及烏的EXO粉絲支持，朴宥拉這次辭去主播一職，許多粉絲都覺得很惋惜，也有人在貼文下留言祝福：「姐姐以後都走花路吧」、「辛苦了朴主播！」、「不管去哪裡都好，我們都會支持你的！」

請繼續往下閱讀...

朴宥拉一家子基因都非常好，和現職偶像弟弟一樣，有著清秀的鵝蛋臉、水汪汪的大眼睛、笑起來甜美可人的朴宥拉曾經在訪問中提到，學生時期也有星探找上她，希望她能夠成為練習生，只是當時以「更想專注於課業」為由婉拒了對方。

▲朴燦烈和主播姐姐朴宥拉感情很好。（圖／翻攝自Instagram／real_pcy）

▲朴燦烈和主播姐姐朴宥拉感情很好。（圖／翻攝自Instagram／real_pcy）

朴宥拉IG退社全文翻譯：

「以進入電視台以來最明亮的表情來告知大家我即將退社了呢。

像是官方聲明說的那樣，我因為遇到了好的機會，所以轉換職場跑道的時間到來了。新的職業不是在電視台，而是另一個新領域，對我來說就是一個全新的專業，因此我也需要一些適應的時間，之後會再跟大家介紹新工作的。

對於沒辦法再在電視上和觀眾們打招呼這一點，雖然我也覺得可惜，但我確定對我來說，這是一條從遠處來看更幸福的道路。日後我可以和愛人共進晚餐，可以一起享受自駕遊的週末也很令我心動。

對於大家給予我作為新聞主播的應援，在此表示萬分感謝。

#朴宥拉播報人 #朴宥拉主播 #YTN #退社的日子 #多比現在是……」

▲朴燦烈主播姐姐朴宥拉宣佈轉換職業跑道，辭去主播一職。（圖／翻攝自Instagram／yooranna）

▲朴燦烈主播姐姐朴宥拉宣佈轉換職業跑道，辭去主播一職。（圖／翻攝自Instagram／yooranna）

推薦閱讀

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

楊丞琳婚禮形式曝光！　暖心堅持「3不要」…4年前剛交往就認定李榮浩

楊丞琳婚禮形式曝光！　暖心堅持「3不要」…4年前剛交往就認定李榮浩

楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝！　準人妻連發6圖…超甜視角羞爆

楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝！　準人妻連發6圖…超甜視角羞爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

朴燦烈, 朴宥拉, EXO, YTN, 辭職

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金曲入圍前一週阿嬤過世！　ØZI爆淚「她手是黑的」吐遺憾
  2. 甄珍畫像大露「事業線」帥兒章立衡吐槽「不知媽媽身材這麼好！」
  3. 燦烈姐姐告別6年主播生涯　轉換跑道：對我來說這是一條更幸福的路
  4. 超帥背心男夾娃娃機店被拍！仔細一看…是野生「天菜男神」
  5. 尖叫！C.T.O備戰演唱會處男秀　預告放送超大福利
  6. 女星被爆愛上閨蜜老公　扯出「秘書二奶」…意外捲入四角戀！
  7. 宇宙人生吞雞肉停不下來　唯獨他不敢...嚇到不敢拿筷子
  8. 李多熙親口唱《WWW》原聲帶！6首爆雞皮OST原唱大有來頭
  9. 捨美國金融業來台！千萬翻唱網紅Sam破難關...黑人劉以豪祝福
  10. 女星硬爬謝佳見「兩腿中間」　濕身激吻畫面曝光！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366