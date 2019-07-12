燦烈姐姐告別6年主播生涯　轉換跑道：對我來說這是一條更幸福的路

記者古靜兒／綜合報導

南韓YTN電視台新聞主播朴宥拉除了是鎮台主播外，還有另一個身份，那就是知名南韓偶像團體EXO成員朴燦烈的姐姐，姐弟兩人感情甚好。12日中午時分朴宥拉在Instagram上上傳了自己在主播台上播報新聞的照片和短片，宣佈即將退下主播台，也很謝謝大家這些年來對她的支持。

▲朴燦烈主播姐姐朴宥拉宣佈轉換職業跑道，辭去主播一職。（圖／翻攝自Instagram／yooranna）

受到不少愛屋及烏的EXO粉絲支持，朴宥拉這次辭去主播一職，許多粉絲都覺得很惋惜，也有人在貼文下留言祝福：「姐姐以後都走花路吧」、「辛苦了朴主播！」、「不管去哪裡都好，我們都會支持你的！」

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朴宥拉一家子基因都非常好，和現職偶像弟弟一樣，有著清秀的鵝蛋臉、水汪汪的大眼睛、笑起來甜美可人的朴宥拉曾經在訪問中提到，學生時期也有星探找上她，希望她能夠成為練習生，只是當時以「更想專注於課業」為由婉拒了對方。

▲朴燦烈和主播姐姐朴宥拉感情很好。（圖／翻攝自Instagram／real_pcy）

朴宥拉IG退社全文翻譯：

「以進入電視台以來最明亮的表情來告知大家我即將退社了呢。

像是官方聲明說的那樣，我因為遇到了好的機會，所以轉換職場跑道的時間到來了。新的職業不是在電視台，而是另一個新領域，對我來說就是一個全新的專業，因此我也需要一些適應的時間，之後會再跟大家介紹新工作的。

對於沒辦法再在電視上和觀眾們打招呼這一點，雖然我也覺得可惜，但我確定對我來說，這是一條從遠處來看更幸福的道路。日後我可以和愛人共進晚餐，可以一起享受自駕遊的週末也很令我心動。

對於大家給予我作為新聞主播的應援，在此表示萬分感謝。

#朴宥拉播報人 #朴宥拉主播 #YTN #退社的日子 #多比現在是……」

▲朴燦烈主播姐姐朴宥拉宣佈轉換職業跑道，辭去主播一職。（圖／翻攝自Instagram／yooranna）