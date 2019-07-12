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姜丹尼爾告贏前公司！　SOLO「出道日確定」網友嗨翻

記者謝艾婷／綜合報導

南韓人氣偶像姜丹尼爾（강다니엘）於2019年結束限定團體Wanna One之後，原定於團體解散後要展開個人活動，不料卻與前經紀公司鬧出合約糾紛，將近六個月沒有公開活動的他，與前公司紛爭告一段落後，也漸漸地在為SOLO出道做準備。

▲姜丹尼爾。（圖／翻攝自Instagram／daniel.k.here）

▲姜丹尼爾9日於釜山開球。（圖／翻攝自Instagram／daniel.k.here）

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姜丹尼爾新經紀公司KONNECT Entertainment，於11日開通了24小時的倒數計時網站，該網站上沒有任何的訊息，只由一個倒數計時器所構成，使粉絲更加好奇它之後的功能。果不其然，12日南韓時間00點一到，就公布了姜丹尼爾將於7月25日SOLO正式出道的消息，由於粉絲已經等待許久，新消息一出，立馬掀起熱議。

▲姜丹尼爾。（圖／翻攝自Instagram／daniel.k.here）

▲姜丹尼爾7月25日正式出道。（圖／翻攝自官網／danielk.konnectent.com）

據外媒《Newsen》報導，姜丹尼爾為了25日的出道，已結束專輯封面以及MV的拍攝，為了展現給粉絲看，正在進行專輯的最後收尾階段，而為了不辜負大家長久以來的期待，將與世界編舞者Antoine等三名國際編舞家一起合作，將表演發揮到最大化，向來SENSE滿分的舞台匠人姜丹尼爾，在這次出道中會帶來什麼樣的舞台，讓粉絲期待萬分。

▲姜丹尼爾。（圖／翻攝自Instagram／daniel.k.here）

▲開球完放上自拍的姜丹尼爾。（圖／翻攝自Instagram／daniel.k.here）

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關鍵字

姜丹尼爾, 강다니엘, Wanna One, SOLO

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