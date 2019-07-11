徐若瑄與3歲兒上演「拉扯戲碼」！　嘆：翅膀硬了就是這樣子

記者謝艾婷／綜合報導

藝人徐若瑄跟老公李雲峰結婚後，育有3歲寶貝兒子Dalton（小V寶），對家庭生活相當重視，就算工作忙碌，也會抽空陪伴小孩，她也經常通過社群網站分享育兒點滴，11日就PO出兒子在路邊耍賴的照片，讓她直呼：「翅膀硬了」。

▲徐若瑄和兒子小V寶上演母子拉扯戲碼。（圖／翻攝自Facebook／vivianhsu0319）



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徐若瑄在IG曬出和兒子的有趣互動，只見小V寶牽著她的手，看起來不想走路的樣子，讓她忍不住說「翅膀硬了就是這樣子！明明我說前面有車媽媽牽，然後就要上演母子拉扯的戲碼」，更好笑的是，她透露自己小學的時候是台中鉛球比賽第二名、保齡球最高紀錄256分，還連續擊出8個Strike全倒，一連串的輝煌歷史笑翻網友。

▲徐若瑄常曬出與兒子小V寶的照片。（圖／翻攝自Facebook／vivianhsu0319）



而在2015年生下小V寶的徐若瑄，當年已經40歲，屬於高齡產婦，她曾說到希望自己可以活久一點，而隨著小孩越長越大，她也感慨地發文已經快要追不上兒子了，接著更說道，等老了之後，「我會安排好自己的晚年，不用你操心 」，簡單卻有溫暖的一句話卻惹哭網友。

▲徐若瑄IG全文。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）