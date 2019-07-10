「天王嫂」方媛受困山頂5hrs…大樹一倒路斷！ 　網急Cue郭富城：開飛機來

記者陳芊秀／綜合報導

大陸網紅方媛和郭富城結婚，被眾人稱為「天王嫂」，連生2胎女兒受到丈夫寵愛，婚後也持續更新生活近況。她10日突然曬出照片，「一棵樹突然倒了」，緊接著透露被困在山頂5個小時，引起眾人擔心。

▲方媛受困山頂5小時，網友cue郭富城。（圖／翻攝自微博／方媛、郭富城）

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方媛曬出現場照片，一棵大樹倒在馬路中間，阻斷車輛無法通行，為此接著PO文「被困在山頂的5個小時，此時此刻好餓啊，借美景拍了幾張照片（這棵樹可真美），聽說這棵樹一時半會弄不走。」她困在山中，乾脆拍起數張美照，其中一張趴著欄杆露出側臉，眾人卻發現另一個亮點「被蚊子咬了」、「蚊子咬的包好明顯。」

▲方媛曬出現場照片，一棵大樹倒在路中間。（圖／翻攝自微博／方媛）





▲方媛受困山頂，乾脆拍起照片。（圖／翻攝自微博／方媛）



▲方媛露出完美側臉，網友焦點放在手臂，被蚊子咬出包。（圖／翻攝自微博／方媛）



▲網友歪樓：「看到手臂上咬了個蚊子包。」（圖／翻攝自微博／方媛）

郭富城寵妻有名，過去方媛懷孕，更砸下39萬台幣預約五星級產房，昔日的工作狂天王變成寵妻狂魔，成為熱門話題。如今老婆受困山中，網友輪番出主意「自己走下一段，叫個車」、「那怎麼辦，叫妳老公開飛機來。」