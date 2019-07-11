記者洪文／專訪

港星車保羅在《威龍闖天關》飾演官差「瘦虎」一角，留給觀眾深刻印象。他近日因短片《老人與狗》入圍台北電影獎最佳男主角來到台灣。出道多年的他，擔任無數個綠葉角色，他向《ETtoday》透露，除了「肥龍」施介強偶爾介紹他工作機會以外，幾乎沒有跟任何合作過的演員聯絡，當年他失業長達6年，還是靠金馬影帝柯俊雄出手喬事，讓他忍不住感嘆：「香港人冷漠！」

▲香港演員車保羅來台，準備出席台北電影獎。（圖／記者黃克翔攝）



《威龍闖天關》至今有7位演員已離世，車保羅感嘆很多老朋友一個接一個走了，特別是「肥龍」施介強過世前一個月才見面，沒想到一個月後就走了。他透露，肥龍一直以來關照很多，每次有老外來到香港，都會介紹飯局機會給他，讓他有更多機會獲得工作，「我很感激他！」不過喝了幾十年的酒的他，仍沒打算為此戒掉，倒是懂得養身一點，養成晚上9點就寢、早上4點起床的習慣。

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▲車保羅在《威龍闖天關》飾演官差「瘦虎」。（圖／翻攝自YouTube）



談到周星馳，車保羅稱呼對方「周老闆」，「周老闆熬了很久，成功了，現在叫『周老闆』，叫他星爺，他會生氣。」他透露，《威龍闖天關》拍到一半休息，周星馳不會跟大家坐在一塊，而是一個人跑到很遠的地方，盯著大家看。他跟吳孟達當時還不錯，有次被邀請加入周星馳的小圈圈，但他後來發現太多規矩，寧可不要加入，「吳孟達不擺架子的人，都給你趕走了，他就是這樣。」

▲車保羅分享跟周星馳合作的經驗。（圖／記者黃克翔攝）



車保羅孑然一身，大部分合作過的演員都沒再聯絡，「香港人是很冷漠的！」他又說，香港金像獎的團結都是表面，「那麼多年了，我從來沒去過一趟，他們不會邀請我，『你是誰？一年只有演過幾部戲！』進不了他們的圈的。」他更怒批香港社會都是「擦皮鞋」文化，「他們嘴都可以刷！這個永遠存在，我們是實實在在的工作，沒有人在乎，我12年了從來沒有被說過半句好話。」

▲車保羅曾經歷長達6年失業。（圖／記者黃克翔攝）



早期景氣好，車保羅一部接一部戲演出，不管戲份多少，有錢就拍，未料後來一時失誤，慘遭冷凍，長達6年失業，一時跑去酒店工作養活自己，還好當時靠在台灣的金馬影帝柯俊雄、「獨臂刀王」王羽兩位大哥「喬事」才解決。他後來回到TVB拍戲，未料遭到導演惡言相向，後來他解釋自己仍不習慣改成喊到「3」就要開始走戲，後來他沒再犯錯，導演隔天向他道歉：「昨天跟老婆吵架，才會這麼生氣！」讓他有些無奈。

▲車保羅生性樂觀。（圖／記者黃克翔攝）



這次《老人與狗》是車保羅第一次演出短片，當時他才結束長達12年在醫院的工作，他本來不喜歡跟狗、小孩拍戲，他坦白說「剛好沒錢」，所以就接了演出。他一到拍攝現場，發現演員全部都是導演的親朋好友，很清楚導演經費有限，因此自己跳下來教導飾演他孫子的素人演員演戲，給予對方信任感，加速拍攝時間，他笑說：「這樣才可以趕快收工，回家喝一杯嘛！」

▲車保羅在短片《老人與狗》演出癌末病人。（圖／台北電影節提供）



因為《老人與狗》入圍生涯首座電影獎項，車保羅在公布入圍那天晚上一時還不敢置信，後來仔細一看才確定是真的。他立刻向歷代老祖宗祭拜，希望自己可以有機會得獎，不過他其實對於得獎看得很開，畢竟自己年紀大了，拍戲太累了，未來只會接拍廣告為主，雖然他最近迷上間諜片，想要多演一些槍戰，但他笑說：「我都跟人家說，可以找我演個3天，讓我在片中被炸死就好了！」