「影壇四大惡人」李兆基癌逝火化！　新婚4月遺孀痛失摯愛：終身不再嫁

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星李兆基因肝癌轉移肺部於6月2日病逝，享壽69歲，告別式於9日在鑽石山殯儀館舉行。他生前和女友邱巧貞交往30年，年初2月才登記結婚，沒想到新婚4個月就天人永隔，遺孀在葬禮罕見受訪，友人更透露「她終生不會再嫁。」

▲李兆基因《古惑仔》的「吹水基」一角為台灣影迷熟知，有「影壇四大惡人」封號。（圖／翻攝自YouTube）

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李兆基葬禮由妻子邱巧貞，好友陳慎芝打點，包括劉青雲、郭藹明夫婦，劉偉強、杜琪峰、王晶等影壇名人都特地送上花牌致意。他的靈堂以簡潔為主，妻子則準備粉色心型花牌，從早就開始忙進忙出，葬禮結束後將會進行火化。

▲李兆基晚年因病所苦。（圖／CFP）

▲李兆基靈堂簡潔莊嚴。（圖／CFP）



據香港《東網On.cc》報導，邱巧貞受訪時表示，現在心情已經平復許多，有關未來要如何打算，友人代答：「她會努力生活，一定不會再結婚。」她跟著李兆基共同生活30年，友人認為應該有個名份，兩人在好友見證下登記註冊，相當低調，丈夫癌逝後，她前往醫院幫亡夫辦理死亡證明，直到7月9日舉行葬禮，痛失摯愛的憔悴身影，令人相當心疼。

▲遺孀邱巧貞憔悴現身，友人透露她終身不會再嫁。（圖／CFP）

李兆基曾演出《古惑仔3之隻手遮天》、《賭神2》、《食神》等知名電影，最為人熟知的是《古惑仔》電影的「吹水基」一角。他和成奎安、何家駒、黃光亮被封為「香港電影四大惡人」，靠反派演技撐起影壇一片天，淡出演藝圈後經濟陷入窘境，傳出靠親友救濟，2015年中風，不時傳出病危消息，且2018年罹患肝癌，一度放棄治療，後來在親友鼓勵下接受手術切除肝臟腫瘤，不過仍因肝癌擴散到肺部，享壽69歲。

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