ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

漫威證實：多元宇宙未來發生！　《奇異博士》1句話早已埋哏

記者洪文／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，外界關注未來漫威電影宇宙的最新動向，而《蜘蛛人：離家日》在上映前帶出「多元宇宙」的可能性，只是觀眾看完有種「被騙」的感覺。漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）證實，未來將以「我們自己的方式」帶出多元宇宙的概念。

—以下含有《蜘蛛人：離家日》部分劇透，斟酌觀賞—

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

▲《蜘蛛人：離家日》的「多元宇宙」是個騙局。（圖／索尼影業提供）

請繼續往下閱讀...

漫威總裁凱文費吉向外媒向外媒《Fandango》再次強調，漫威電影宇宙多元宇宙是真的，「這部電影提到多元宇宙，只是代表神秘法師完全是個混帳而已。我想說的是，我們已經在《奇異博士》聽過古一大師提到『多元宇宙』，我們已經準備好實現這個概念了。」

▲「古一」將現身《復仇者聯盟4》。（圖／《奇異博士》劇照）

▲▼古一大師早已揭示「多元宇宙」的概念。（圖／《奇異博士》劇照）

▲「古一」將現身《復仇者聯盟4》。（圖／《奇異博士》劇照）

在《奇異博士》當中，古一大師提到漫威電影宇宙「只是無數中的一個」，並且告訴奇異博士認知自己「只是多元宇宙的一部分」，只可惜後來沒有再多提到更多內容。漫威工作室接下來將籌拍《奇異博士2》，不確定是否會再次提及「多元宇宙」，外界也期待「多元宇宙」的出現可以讓死侍、X戰警、驚奇四超人等原本福斯角色加入。

外界關注索尼影業「蜘蛛人宇宙」猛毒、莫比亞斯等角色未來是否以「多元宇宙」方式加入漫威電影宇宙，凱文費吉向外媒《io9》回答：「不知道，這是由索尼影業決定，《奇異博士》首次提到多元宇宙，這就是我們未來『用自己的方式』出現在故事中的方式，顯然《蜘蛛人：離家日》提到這個概念，只是神秘法師沒有說實話，不過這是一個有趣的說故事契機。」

蔡依林低胸禮服爆出北半球！　美照拍攝花絮曝光...網笑翻：辛苦了

推薦閱讀

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

丫頭30歲買的千萬豪宅「髒到發霉」！　濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光

丫頭30歲買的千萬豪宅「髒到發霉」！　濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光

曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

宛宛兒上半身脫光「凸肚現形！」　深夜給福利…畫面超兇

宛宛兒上半身脫光「凸肚現形！」　深夜給福利…畫面超兇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

丫頭30歲買的千萬豪宅「髒到發霉」！　濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光

曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

漫威, 奇異博士, 多元宇宙, 蜘蛛人：離家日, 蜘蛛人

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張基龍習慣「行動」追愛　撩大13歲姊姊羞爆：私下找她練習
  2. 吳宗憲再嗆館長：等我反撲你會受不了！　公開戰網友「智X喔」
  3. 含羞草日記MV超洗腦！無違和「太陽拳」閃瞎10萬人
  4. 傑克聯手NU'EST Aron騙：有無尾熊咖啡廳！　小蜘蛛「眼睛瞪大」笑開懷：我們去～
  5. 阿翔偷吃節目福利還超好！　「4女晃渾圓雪球」…網眼尖抓到：他手碰到了
  6. 梁靜茹回星馬故鄉感動熱淚！　說話突結巴：閃過滿滿回憶
  7. 《食尚》阿松兒4歲才認識爸　曝老婆憂鬱淚崩「我很後悔」
  8. 《惡吻》12年前「未播片段」翻出！　婚禮3傳統儀式超逼真…網跪了
  9. 5566隔16年新加坡開唱嗨爆！王仁甫放閃..孫協志：我很快有對象
  10. 漫威證實：多元宇宙未來發生！　《奇異博士》1句話早已埋哏

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366