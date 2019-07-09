漫威證實：多元宇宙未來發生！　《奇異博士》1句話早已埋哏

記者洪文／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，外界關注未來漫威電影宇宙的最新動向，而《蜘蛛人：離家日》在上映前帶出「多元宇宙」的可能性，只是觀眾看完有種「被騙」的感覺。漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）證實，未來將以「我們自己的方式」帶出多元宇宙的概念。

—以下含有《蜘蛛人：離家日》部分劇透，斟酌觀賞—

▲《蜘蛛人：離家日》的「多元宇宙」是個騙局。（圖／索尼影業提供）



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漫威總裁凱文費吉向外媒向外媒《Fandango》再次強調，漫威電影宇宙多元宇宙是真的，「這部電影提到多元宇宙，只是代表神秘法師完全是個混帳而已。我想說的是，我們已經在《奇異博士》聽過古一大師提到『多元宇宙』，我們已經準備好實現這個概念了。」

▲▼古一大師早已揭示「多元宇宙」的概念。（圖／《奇異博士》劇照）



在《奇異博士》當中，古一大師提到漫威電影宇宙「只是無數中的一個」，並且告訴奇異博士認知自己「只是多元宇宙的一部分」，只可惜後來沒有再多提到更多內容。漫威工作室接下來將籌拍《奇異博士2》，不確定是否會再次提及「多元宇宙」，外界也期待「多元宇宙」的出現可以讓死侍、X戰警、驚奇四超人等原本福斯角色加入。

外界關注索尼影業「蜘蛛人宇宙」猛毒、莫比亞斯等角色未來是否以「多元宇宙」方式加入漫威電影宇宙，凱文費吉向外媒《io9》回答：「不知道，這是由索尼影業決定，《奇異博士》首次提到多元宇宙，這就是我們未來『用自己的方式』出現在故事中的方式，顯然《蜘蛛人：離家日》提到這個概念，只是神秘法師沒有說實話，不過這是一個有趣的說故事契機。」