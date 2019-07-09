5566隔16年新加坡開唱嗨爆！王仁甫放閃..孫協志：我很快有對象

記者盧薇淩／台北報導

睽違16年，亞洲天團5566再現偶像旋風，6日登上新加坡室內體育館開唱，演唱會一開場，5566嗨唱《傳說》、《風雲變色》將8千名粉絲情緒帶到最高潮，王仁甫不忘在演唱會上感謝家人，更大方告白「I love you」秀恩愛，看得一旁孫協志大為吃味，不甘示弱地回嗆：「我也很快就會有對象的！」

▲5566新加坡開唱。（圖／華貴娛樂、理想國提供）

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5566總能讓大家又哭又笑，正當孫協志感慨說著：「其實真的不知道有沒有下一場，我們把每一次都當成是最後一場…」，下秒話鋒一轉，「你們能想像我們60歲跳《傳說》嗎？你們會歡呼，還是會笑？」許孟哲立刻接著說：「他們應該會聯署說不要！」王仁甫也哀嚎：「我們約在公園下棋就好。」3人無厘頭對話逗得全場哈哈大笑。

演唱會進入尾聲，小刀出現絕對是全場最高潮，哪怕是他還赤著腳、服裝來不及穿上就現身舞台，一段solo《無所謂》也跳得七零八落，但新加坡歌迷仍給他最熱烈的歡呼，讓其他三人吃醋猛虧他「休息比出道時間長」、「重要時刻總在上廁所」。

▲5566一連演唱多首歌曲。（圖／華貴娛樂、理想國提供）

多年後再度以5566的身分回到新加坡，許孟哲一度擔心大家忘記了5566，笑說到新加坡前聽說主辦單位開放歌迷接機，他還頻頻詢問經紀公司，這樣好嗎？如果都沒人豈不是很糗。不過他們抵達機場，現場湧進上百名歌迷接機聲勢驚人，大家一路簇擁，重現當年5566的偶像天團旋風，瞬間也讓三人湧起當年5566來新加坡的回憶。

說起新加坡，孫協志笑說有次來新加坡演出，許孟哲可以說是5566的怪力男，他曾經弄壞了人家的廁所，讓他印象很深；許孟哲則反虧當年5566曾來新加坡參加MTV亞洲音樂大賞，當時好多西方巨星像黑眼豆豆也參加，只有自己高大英挺的外型，站在西方巨星旁完全沒被比下去，被其他人推到前面站第一個，堪稱門面擔當。

▲5566想起當年在新加坡演出的事蹟 。（圖／華貴娛樂、理想國提供）

王仁甫則想起，當年喬傑立家族在新加坡演出，在最後的ending pose時，大家帥氣擺好姿勢後，搭配上特效煙火，就親眼目睹有個煙花掉在了某團員的頭上，但帥氣的姿勢不能亂動，那位團員就一直忍著不動，慢慢的頭頂開始冒煙，直到結束才聽到他大喊：「好燙、好燙！」實在讓他印象太深刻。