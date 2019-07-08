ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

佘詩曼狂PO宵夜甜食「體重還只有46」！　保瘦秘訣公開…網笑噴：太可愛

記者李湘文／綜合報導

香港女星佘詩曼以《延禧攻略》「嫻妃」一角爆紅，優雅形象深植人心，是許多戲迷眼中的女神。她平時常在Instagram分享美食照，卻一直保持纖瘦的身材，最近在採訪中終於公開秘訣，令粉絲笑呼實在太可愛！

▲佘詩曼狂PO宵夜甜食「體重還只有46」。（圖／翻攝自微博／佘詩曼Charmaine）

▲佘詩曼狂PO宵夜甜食「體重還只有46」。（圖／翻攝自微博／佘詩曼Charmaine）

▲佘詩曼常常PO美食照。（圖／翻攝自微博／佘詩曼Charmaine）

請繼續往下閱讀...

佘詩曼近日接受雜誌採訪，回答許多粉絲好奇的問題，自爆現在的體重是102磅（約46公斤），平時也不容易有什麼變化，頂多旅行後增加個1公斤，但回家之後就會趕快減重。

▲佘詩曼狂PO宵夜甜食「體重還只有46」。（圖／翻攝自微博／佘詩曼Charmaine）

▲佘詩曼狂PO宵夜甜食「體重還只有46」。（圖／翻攝自微博／佘詩曼Charmaine）

▲佘詩曼狂PO宵夜甜食「體重還只有46」。（圖／翻攝自微博／佘詩曼Charmaine）

▲佘詩曼雖然常吃甜食，但體重還是只有46公斤。（圖／翻攝自微博／佘詩曼Charmaine）

至於平時常在IG發美食照，似乎常常都在吃宵夜、蛋糕，不怕變成豬嗎？佘詩曼直爽回答：「雖然我拍的份量很大，但我不會全部吃完！所以你們也不要全部吃完！」但她補充，不能因此浪費食物，所以最好的做法還是「多叫幾個朋友一起分享」，幽默爆出自己保持纖瘦的方法。

▲佘詩曼狂PO宵夜甜食「體重還只有46」。（圖／翻攝自微博）

▲佘詩曼狂PO宵夜甜食「體重還只有46」。（圖／翻攝自微博）

▲佘詩曼自爆雖然PO美食照，但不會吃完。（圖／翻攝自微博）

佘詩曼今年已經44歲，但保養得宜，看起來仍顯得光彩照人。她在採訪中也透露保養皮膚的祕訣，就是常常敷面膜，一天早晚各敷1次，無論再忙都不會偷懶，「我覺得皮膚有水分有光澤，人自然就會顯得又漂亮又飽滿，粉也比較服貼。漂亮是不可以偷懶的！」

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

推薦閱讀

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

李晨爆有新女友…「曬照示愛」挑釁范冰冰！　工作室出聲了

李晨爆有新女友…「曬照示愛」挑釁范冰冰！　工作室出聲了

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

李晨爆有新女友…「曬照示愛」挑釁范冰冰！　工作室出聲了

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

佘詩曼

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《戀與製作人》確定拍動畫！　超帥影片首曝光…粉絲high了：配音我可以
  2. 最愛粥店被網友嫌髒！小S「一句話神回覆」網笑噴：好真實
  3. 《101》釋出2倍速版！《MOVE》成員癱軟跌翻...鞋子都飛掉
  4. 佘詩曼狂PO宵夜甜食「體重還只有46」！　保瘦秘訣公開…網笑噴：太可愛
  5. 李晨爆有新女友…「曬照示愛」挑釁范冰冰！　工作室出聲了
  6. 狄鶯救子15個月復出！10日合體孫安佐拍公益短片
  7. 邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰
  8. 不只踢掉瓶蓋！鄧紫棋升級挑戰「反著來」　粉絲high了：好厲害
  9. 《WWW》宋理事真實老公是李善均！相戀17年還很甜：像朋友一樣
  10. 劉德華《掃毒2》票房暴衝1天賺1億！見面會現場瘋了「手機訊號全癱瘓」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366