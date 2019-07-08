佘詩曼狂PO宵夜甜食「體重還只有46」！　保瘦秘訣公開…網笑噴：太可愛

記者李湘文／綜合報導

香港女星佘詩曼以《延禧攻略》「嫻妃」一角爆紅，優雅形象深植人心，是許多戲迷眼中的女神。她平時常在Instagram分享美食照，卻一直保持纖瘦的身材，最近在採訪中終於公開秘訣，令粉絲笑呼實在太可愛！

▲佘詩曼常常PO美食照。（圖／翻攝自微博／佘詩曼Charmaine）

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佘詩曼近日接受雜誌採訪，回答許多粉絲好奇的問題，自爆現在的體重是102磅（約46公斤），平時也不容易有什麼變化，頂多旅行後增加個1公斤，但回家之後就會趕快減重。

▲佘詩曼雖然常吃甜食，但體重還是只有46公斤。（圖／翻攝自微博／佘詩曼Charmaine）

至於平時常在IG發美食照，似乎常常都在吃宵夜、蛋糕，不怕變成豬嗎？佘詩曼直爽回答：「雖然我拍的份量很大，但我不會全部吃完！所以你們也不要全部吃完！」但她補充，不能因此浪費食物，所以最好的做法還是「多叫幾個朋友一起分享」，幽默爆出自己保持纖瘦的方法。

▲佘詩曼自爆雖然PO美食照，但不會吃完。（圖／翻攝自微博）

佘詩曼今年已經44歲，但保養得宜，看起來仍顯得光彩照人。她在採訪中也透露保養皮膚的祕訣，就是常常敷面膜，一天早晚各敷1次，無論再忙都不會偷懶，「我覺得皮膚有水分有光澤，人自然就會顯得又漂亮又飽滿，粉也比較服貼。漂亮是不可以偷懶的！」